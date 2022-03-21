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«У олигархата отобрали яхты, хаты»: группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новый клип

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Музыкальная группировка «Ленинград» выпустила новую песню «А у олигархата...» с сатирой на богатых людей. За три дня ролик собрал на YouTube около 1,5 миллиона просмотров.

Скриншот YouTube

В новой песне Шнуров с солисткой Зоей поют про «тяжелое» состояние российских миллиардеров из-за санкций: «...отняли яхты, хаты. Вдруг стали небогаты все наши богачи». При этом музыкант упоминает, что простому народу осталось питаться только капустой и хреном и что мы «стали мы опять равны, ребята, как тогда, в 17-м году».

Напомним, в начале марта группировка Сергея Шнурова «Ленинград» выпустила клип под названием «Прощай, элита!». Тогда музыкант раскритиковал тех, кто уехал из России в свете нынешней экономической ситуации.

А позже «Ленинград» выпустила еще одну песню «Входа нет!», где Шнуров поет о притеснении россиян за границей. Он и музыканты заявляют: «Русский — как еврей теперь в Берлине в 1940».

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