«У олигархата отобрали яхты, хаты»: группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новый клип

В новой песне Шнуров с солисткой Зоей поют про «тяжелое» состояние российских миллиардеров из-за санкций: «...отняли яхты, хаты. Вдруг стали небогаты все наши богачи». При этом музыкант упоминает, что простому народу осталось питаться только капустой и хреном и что мы «стали мы опять равны, ребята, как тогда, в 17-м году».

Напомним, в начале марта группировка Сергея Шнурова «Ленинград» выпустила клип под названием «Прощай, элита!». Тогда музыкант раскритиковал тех, кто уехал из России в свете нынешней экономической ситуации.

А позже «Ленинград» выпустила еще одну песню «Входа нет!», где Шнуров поет о притеснении россиян за границей. Он и музыканты заявляют: «Русский — как еврей теперь в Берлине в 1940».