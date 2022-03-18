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Клуб «Изич» организует двухдневную вечеринку-барахолку — с винилом, одеждой и диджей-сетами

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В клубе «Изич» стартует двухдневная вечеринка-барахолка. Вечером здесь можно будет найти винил, одежду и книги, а ночью — размять косточки под диджей-сеты от представителей петербургской электронной сцены.

Shutterstock.com

На двухдневную барахолку уже зарегистрировались более тридцати участников — как говорят в «Изиче», «будет что на картонке померить, как в старые-добрые». В продаже можно будет найти винил «по пока еще старым ценам» от магазина пластинок «Культура», книги издательства киножурнала «Сеанс», селекцию винтажа Sneakers Museum, Bye Buy Market, Бюро Винтаж, микроколлекции искусства и одежды «от друзей клуба и их друзей» (Метафизика, Монастырская, Маленькая Гадина, Катя Себенауме, Лада).

В лайн-апе пятницы с диджей-сетами выступят Sinusoidal, Shutta, Андрей Капцан, Vollok, Kid Cope, Svetiritm и Hoopa. В субботу за вертушки встанут Kierastoboy, Кирилл Шаповалов Bevissthet, Excusemymood, Bassexual и Digital Jesus (DJ).

«Выход для антагонистов белорусского трикотажа и танков с безумной символикой — двухдневная толкучка с виниловыми пластинками, книгами о главном, винтажной одеждой и обменом гуманистическими планами», — так описывают вечеринку-барахолку в «Изиче». Мероприятия пройдет 18 и 19 марта. Часть собранных со входа средств будет перечислена правозащитным организациям.

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