Какие иностранные музыканты отменили концерты в России. Список — и он дополняется

29 мая группа Green Day не выступит на стадионе «Открытие Арена» в Москве: «Дорогие друзья, мы с огромным сожалением сообщаем, что в свете текущих событий, вынуждены отменить наше шоу. Мы понимаем, что этот момент касается не стадионных рок-концертов, а чего-то более масштабного. Вместе с тем, мы точно знаем, что рок-музыка вечна, поэтому будьте уверены в том, что мы очень скоро увидимся!».

На фестивале Park Live отказались выступать Игги Поп и The Killers. Билеты, купленные на 10 июля 2022 года, останутся действительны на будущее выступление музыканта, которое, на что надеются организаторы фестиваля, «обязательно состоится».

Отменяется концерт группы «Franz Ferdinand», запланированный 1 июля в Москве. Вот что говорят об этом музыканты: «Мы любим Россию. Эта великая страна вдохновляла нашу группу своим искусством и литературой. С момента нашего первого выступления в России 17 лет назад, у нас возникла тесная связь с русскими поклонниками. Несмотря на трагедию текущей ситуации, мы сохраняем оптимизм и думаем о мирном дне, когда сможем вернуться к вам со своей музыкой».

The Neighbourhood отменили российские концерты, которые должны были пройти 23 сентября в Москве и 24 сентября в Петербурге. Вот что говорят об этом музыканты: «Мы так благодарны нашим невероятным поклонникам и знаем, что многие из вас ждали встречи с нами с 2019, но для нашего здоровья и благополучия мы собираемся уделить немного времени себе в ближайшие месяцы, что, к сожалению, означает, что мы не будем проводить концерты в даты, которые мы первоначально запланировали 3 года назад».

Рэперша Томми Джинезис не выступит 13 мая в Москве. Официально — из-за коронавируса: «Вы для меня — целый мир. Пишу это с тяжелым сердцем, но из-за продолжающихся ограничений, связанных с COVID, мне приходится отменить все мои предстоящие поездки в Северную Америку и Европу. Это очень разочаровывает».

Отменяются концерты группы «Imagine Dragons», запланированные на 5 июня в Москве и 7 июня в Петербурге: «В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в России и Украине отменяются. Наши мысли с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной «специальной военной операции» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред)».

Американская рок-группа «Health», концерт которой должен был пройти 30 апреля в Москве, не приедет в Россию: «Нам не хочется наказывать наших слушателей за решения властей, но в связи с текущим положением дел мы не можем дать запланированный концерт в Москве. Наши мысли обращены к народу Украины».

Инди-рокеры из Ирландии «Inhaler» также не выступят в Москве. Концерт был запланирован на 16 мая: «Мы сожалеем, что вынуждены отменить концерт в Москве. Наши сердца обращены к народам Украины и России. Желаем мира».

Концерты Yungblud, запланированные на 24 мая в Москве и 25 мая в Петербурге, тоже отменены. За возвратом средств за билеты просят обращаться к билетному оператору.

Отменен московский концерт экс-участника группы «One Direction» Луи Томлинсона. Выступление должно было пройти 6 июля: «Безопасность моих фанатов — мой приоритет. Я думаю о людях Украины и обо всех, кто страдает от этой ненужной «специальной военной операции» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред)».

Шведы «Drain Gang» отменили свой концерт, который должен был пройти 6 марта в Москве: «Пожалуйста, подумайте о пожертвовании Красному Кресту — они поддерживают и защищают людей, пострадавших от этого конфликта».

Бельгийский музыкант Apashe не выступит 5 марта в Москве, а 6 марта — не выступит в Петербурге. Заявки на возврат билетов принимаются по месту приобретения до 31 марта.

Не отменен, но перенесен концерт «LEBANON HANOVER» в московском «Мутаборе». Дата переноса открытая — все приобретенные билеты остаются действительными.

Еще один перенос на открытую дату у Томми Кэша. Он должен был выступить 18 марта в петербургском ГЛАВCLUB.

Концерт группы «Brainstorm» «Год без календаря», запланированный на 4 марта на площадке «Adrenaline Stadium», также переносится на открытую дату.