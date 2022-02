Ник Кейв, King Krule и Oxxxymiron: фестиваль «Боль» объявил лайн-ап 2022 года

Главный смотр сил отечественной независимой сцены пополам с самыми актуальными именами мировой музыки наконец-то возвращается летом 2022 года, став, как обещают организаторы, «еще больше и круче». «Боль» переезжает на масштабную территорию Шарикоподшипникового завода на Дубровке, будет длиться четыре дня, а лайн-ап «действительно стоит всех ожиданий после вынужденного двухгодичного перерыва».

Состав фестиваля «Боль»-2022 на данный момент: Nick Cave & The Bad Seeds, King Krule, Mac Demarco, BadBadNotGood, slowthai, Gilla Band, Beak>, Viagra Boys, Oxxxymiron, АИГЕЛ, Утро, Black Country, New Road, Two Feet, Kedr Livanskiy, Порез на Собаке, АукцЫон, Вежливый отказ, Дайте танк (!), Сюзанна, Giant Swan, Sub Urban, Squid, Battles, Петля Пристрастия, Westerman, Буерак, Crack Cloud, Электрофорез, Интурист, НОМ, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, ИльяМазо, Genesis Owusu, Космос на потолке, Yellow Days, Heavy Lungs, Larry Pink The Human, Bendik Giske, Jaquard Looms, Союз, Gnoomes, Сад имени Федора, Okmalumkoolkat, Свидание, Dima Midborn, Pixelord, Голландский штурвал, Aleksei Orlov & Viktor Arkharov, Источник, Труд, Заур Нагоев, Avramova, Pententacles, Tyagotenie, Суперкульт, Флорист, Давай, Черная речка, Всадники ЖКХ, Supruga, Crispy Newspaper, WLVS, Макет, Испанский стыд, Jermook, Зеленый дядя и серферы черной дыры.

«"Боль" изначально была придумана как фиксация всего искреннего, важного и интересного, что происходит на отечественной сцене прямо сейчас. Это подтвердил успех первых фестивалей, которые обошлись без заграничных звезд. Движущая сила фестиваля — новые имена, ради которых и стоит приходить к началу каждого фестивального дня. Весьма вероятно, что среди выступающих в дневное время есть артисты, которые уже через несколько лет будут собирать самые крупные московские залы. Тем более, что с участниками "Боли" это случалось уже неоднократно», — отмечают организаторы.

Фестиваль «Боль» пройдет с 16 по 19 июня. Билет на все четыре дня обойдется в 10 тысяч рублей. Список артистов будет дополняться.