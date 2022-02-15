В Петербурге согласовали установку мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе

Активисты говорят, что осталось получить постановление правительства на установку памятной таблички. Эскиз мемориальной доски обещают показать общественности в начале марта в 41-ю годовщину открытия легендарного рок-клуба. Черновой набросок представят в Первом национальном музее рок-музыки у Владимира Рекшана.

Отмечается, что восковая модель доски уже готова, ее осталось только отлить из бронзы. Активисты рассчитывают получить все необходимые разрешения и установить табличку до дня города.

Напомним, что общественные деятели пытаются установить мемориальную доску уже около трех лет. Им удалось за это время собрать все необходимые документы: положительный протокол собрания собственников дома на улице Рубинштейна, согласование КГИОП и решение Совета по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.

В 2016 году доходный дом Марии Руадзе на улице Рубинштейна, 13А признали памятником культуры. В 80-90-х годах здесь находился Ленинградский рок-клуб — культовое место для российской рок-сцены, где начинали музыкальную карьеру «Аквариум», «Алиса», «АукцЫон», «Кино», «Зоопарк» и другие команды. А в конце ноября 2020 года активисты запустили сбор средств на установку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу.