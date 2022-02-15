18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Петербурге согласовали установку мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе

Поделиться:

В Петербурге дали согласие на установку мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе на улице Рубинштейна, 13. Соответствующее разрешение подписали в КГИОП, сообщили в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания»

Активисты говорят, что осталось получить постановление правительства на установку памятной таблички. Эскиз мемориальной доски обещают показать общественности в начале марта в 41-ю годовщину открытия легендарного рок-клуба. Черновой набросок представят в Первом национальном музее рок-музыки у Владимира Рекшана.

Отмечается, что восковая модель доски уже готова, ее осталось только отлить из бронзы. Активисты рассчитывают получить все необходимые разрешения и установить табличку до дня города.

Напомним, что общественные деятели пытаются установить мемориальную доску уже около трех лет. Им удалось за это время собрать все необходимые документы: положительный протокол собрания собственников дома на улице Рубинштейна, согласование КГИОП и решение Совета по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.

В 2016 году доходный дом Марии Руадзе на улице Рубинштейна, 13А признали памятником культуры. В 80-90-х годах здесь находился Ленинградский рок-клуб — культовое место для российской рок-сцены, где начинали музыкальную карьеру «Аквариум», «Алиса», «АукцЫон», «Кино», «Зоопарк» и другие команды. А в конце ноября 2020 года активисты запустили сбор средств на установку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: