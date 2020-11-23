Петербуржцы запустили сбор средств на установку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу

Конкурс на лучший эскиз мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу на фасаде дома №13 по улице Рубинштейна, в котором с 1981 по 1991 год располагалось объединение, был запущен год назад. Уже выбрали победителя — огласить его имя жюри обещает в скором времени. После этого проект доски пройдет процедуру согласования с КГИОП. Установить ее планируют ко Дню города, который отмечается в Петербурге 25 мая.

«Несмотря на все сложности, которые внесла пандемия, мы не опускаем руки. Нам осталось сделать еще несколько шагов на пути к установке. Это не только само производство доски, а также доставка и монтаж, но и помощь в проведении выставки-фестиваля, который будет приурочен к 40-й годовщине [со дня открытия Ленинградского рок-клуба]», — говорят активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

Как говорят активисты, большую часть затрат на производство и установку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу «гарантирует окупить один из спонсоров». Но деньги все равно потребуются — на дорогостоящую историко-культурную экспертизу, изготовление, доставку и монтаж. Итоговая сумма затрат составит 158 тысяч рублей. Подробнее о том, как сделать пожертвование, можно узнать здесь.

Напомним, в 2016 году доходный дом Марии Руадзе на улице Рубинштейна, 13А признали памятником культуры. В 80-90-х годах здесь находился Ленинградский рок-клуб — культовое место для российской рок-сцены, где начинали музыкальную карьеру «Аквариум», «Алиса», «АукцЫон», «Кино», «Зоопарк» и другие команды. О том, что на улице Рубинштейна установят мемориальный знак, посвященный Ленинградскому рок-клубу, стало известно в середине апреля 2019 года.