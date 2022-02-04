Музыкальные новинки января: чистилище The Weeknd, фансервис от создателей «Эйфории» и первый микстейп FKA twigs

The Weeknd скрупулезно выстраивает новую трилогию, украинская дива DAKOOKA собирает все свои лучшие песни, FKA twigs выпускает первый микстейп, а Cat Power мастерски каверит Фрэнка Оушена и Игги Попа. Не обошлось и без фансервиса от создателей сериала «Эйфория» — редактор «Собака.ru» Даша Гладких собрала главные музыкальные новинки января и рассказывает обо всем по порядку.
The Weeknd — «Dawn FM»
Концептуалист Эйбел Тесфайе строит свой пятый студийный альбом в чистилище. Все происходящее здесь транслирует радио, настроенное на ретро-поп волну. На обложку музыкант помещает себя, только сильно постаревшего, символизируя переход от жизни к смерти, а своим проводником в мир иной нарекает актера Джима Керри, отыгрывающего в лирик-треках роль блаженного диджея на радио. Но в чистилище звучат и другие голоса — рэпера Tyler, the Creator («Here We Go...Again»), Лил Уэйна («I Heard You're Married») и Куинси Джонса («A Tale by Quincy»).
Новый лонгплей корнями уходит в дэнс-поп и синти-поп, черпает вдохновение у таких легенд жанров, как Depeche Mode и Duran Duran. Музыкально он «может показаться праздничным, а может и мрачным, однако вы хотите это прочувствовать». Эйбел скрупулезно выстраивает новую трилогию, обращаясь к истории музыки, отдает ей должное, но не копирует. На альбоме «After Hours» 2020 года лирический герой музыканта умирает, через «Dawn FM» очищает свою душу от грехов, а пластинка, которой только предстоит выйти, раскроет, куда жеThe Weeknd отправился — в рай или ад.
Для сентябрьского номера журнала GQ, героем обложки которого стал The Weeknd, журналист Марк Энтони Грин описал «Dawn FM» так: «Музыка врывается в студию как грузовик — судя по всему, новый диск под завязку будет наполнен треками для вечеринок. И вечеринки эти — не простые, а самые крутые из тех, что можно себе представить. Тут Куинси Джонс встречается с Джорджо Мородером, а под ногами светятся белые плитки, как в клипе Майкла Джексона «Billie Jean». Но при этом никакого старья. Никаких «косплеев», как называет их Эйбел. Да, сегодня есть мода на ретрозвук, но здесь совсем другая история. Эта запись свежая и сочная, как мокрая футболка на девушке твоей мечты. Или парне».
FKA twigs — «Caprisongs»
Британка FKA twigs впервые выступает с микстейпом — «висцеральным» арт-поп и «разнузданным» авант-поп произведением. Собранные здесь песни блуждают по таймлайну и меняют форму, заигрывают с хоралами и афробитом и как будто не могут выбрать, что им ближе — оставаться в школьном хоре или уходить в рэп. «Caprisongs» словно вышел из подростковой мелодрамы, в которой герой записывает кассету для своей второй половинки. Об этом открывающая «Ride the Dragon»: «Эй, я сделала тебе микстейп, потому что, когда я чувствую тебя, я чувствую себя. И, когда я чувствую себя, мне хорошо. Я продолжаю двигаться, продолжаю танцевать для тебя. Итак».
Miles Kane — «Change the Show»
Бывший участник The Rascals и напарник Алекса Тернера по супергруппе The Last Shadow Puppets Майлз Кейн с пластинками не торопится. Свежий альбом «Change the Show» — четвертый полноформатный за почти 11 лет сольной карьеры. Записанный после «импровизированного сотрудничества» с Оскаром Робертсоном и Дэйвом Бардоном из «Sunglasses for Jaws» он черпает вдохновение из «мотаунского звука» 60-х и британского соула 70-х. Это демонстрация того, на что способен Кейн — словно винтаж, который хочется заполучить в свою коллекцию, и бурлящая в крови энергия, когда это наконец удается.
Cat Power — «Covers»
Чан Маршалл выпускает уже третий альбом кавер-версий. Певица представляет авторские прочтения 12 композиций представителей различных эпох и жанров — от Игги Попа до Ланы дель Рей. Там, где Фрэнк Оушен использует госпел-органы и элементы соула 60-х, певица обращается к акустическому фортепиано и аккуратной, но динамичной ритм-секции («Bad Religion»). Бурную и жизнеутверждающую «I Had a Dream, Joe» Ника Кейва Cat Power превращает в затаившуюся угрозу, а парящую в облаках «I’ll Be Seeing You» Билли Холидей заземляет до интимной колыбельной. На «Covers» также представлена и новая версия собственной работы певицы — композиции «Hate», которая получила новое название «Unhate».
DAKOOKA — «DAKOOKA»
Если «когда мне больно было и плохо ты не спасал меня, герой», «умри, если меня не любишь» и «в основном я, конечно, сильней тебя» для вас не пустые слова, то у украинской инди-поп дивы DAKOOKA есть для вас подарок. На релизе имени себя Катя Еременко собрала все главные треки проекта: «Он очень важен для меня. Это сборник композиций, которые сформировали мой уникальный стиль. Мне всегда было, что сказать. И мне все еще хочется говорить. Спасибо, что слушаете».
Bonobo — «Fragments»
На своем 11 студийном альбоме приверженец интеллектуальной танцевальной музыки Саймон Грин делает ставку на песенную форму, ровно пополам дробя релиз на инструменталы и коллаборации. На настроение пластинки повлияли пандемия, пожары в Калифорнии и постоянное ощущение изоляции, одиночества и непредсказуемости. «Fragments» создает спасительный оазис посреди пустыни, в котором ты размеренно покачиваешься на волнах даунтемпо, а в качестве гостей выступают Joji, Джордан Ракей, Мигель Этвуд-Фергюсон, O’Flynn, Джеймила Вудс и Kadhja Bonet.
The Kooks — «Connection»
Этим летом инди-рок-группа The Kooks выпустит шестой полноформатный альбом «10 Tracks to Echo in the Dark». Чтобы скрасить ожидание (релиз намечен на 22 июня!), музыканты представили три трека с пластинки — «Connection», «Jesse James» и «Modern Days». В своем новом звучании британцы больше опираются на электронику и синтезаторы, отложив в сторону привычные гитарные ритмы. Фронтмен Люк Причард говорит о релизе: «Мир сходит с ума, но нам это интересно. Приступая к записи, мы хотели наполнить альбом молодым, свежим духом. Вот что такое The Kooks».
Lana Del Rey — «Watercolor Eyes»
Перед выходом второго сезона создатели сериала «Эйфория» заручились поддержкой музыкантов. Чистой воды фансервис, но нам нравится! Специально для проекта Лана Дель Рей написала песню «Watercolor Eyes» — о юношеской любви, которая не всегда длится вечно.
James Blake и Labrinth — «(Pick Me Up) Euphoria»
Еще одна музыкальная премьера «Эйфории» — совместный трек британцев Джеймса Блейка и Labrinth. Деликатная «(Pick Me Up) Euphoria» нашептывает навязчивые мысли о любовном побеге: «Я собрал чемоданы, я готов, просто отвези меня куда угодно».
«Жарок» — «Суран-1995»
Участники дуэта «Жарок» пишут музыку на стыке попа и психоделики, а еще верят в «связь жизненного пути и вымоленных художественных образов». Первые секунды прослушивания их песен могут вызвать «ощущение укачивания», но музыканты настоятельно просят его преодолеть — чтобы «подумать, реально ли то, что предстало перед вашим духовным взором». Новый сингл петербуржцев вышел на лейбле «Anchor Lights», основанном Федором Карло еще в 2014 году. Специально для «Собака.ru» директор «Anchor Lights» Илья Еремеев рассказал об истории лейбла, его идеологии и самой группе «Жарок» — «несбывшимся объединении Джонни Мара и Морисси после распада The Smiths».
Илья Еремеев
Специально для «Собака.ru»:
Лейбл «Anchor Lights» появился в 2014 году, его основал Федор Карло, мой близкий друг. В первую очередь он хотел поддержать исполнителей изданием физических релизов — тогда основной заработок музыканта заключался в концертах и продаже мерча, а стриминги были не так развиты. Первым релизом лейбла стал компакт-диск московской группы «Спасибо» — дебютный альбом типажом в 50 экземпляров. Индивидуально разрисованные и упакованные в конверты с сургучом они разлетелись, как горячие пирожки.
В 2019 году Феди не стало, а в 2020-ом я обратился к его супруге Ксюше, чтобы продолжить деятельность лейбла. Она не смогла отказать. Первый релиз, который вышел на обновленном «Anchor Lights», появился на свет в январе 2021 года — одноименный винил все тех же «Спасибо». Но мы решили не ограничиваться физикой и ворвались в цифровую дистрибьюцию. Помимо издания пластинок и кассет, мы будем плотно заниматься продвижением групп и релизов.
Сейчас у нас не так много цифровых релизов, но все они близки нам по духу, мы видим большой потенциал наших артистов. «Жарок» играют свой причудливый микс на стыке поп-музыки и психоделии, их тексты настолько же абстрактны, насколько и ясны. Их образы и миры кажутся недостижимым эдемом или зацикленной ловушкой, а идеи — космическим бредом. Но, если прислушаться к их видению, то понимаешь, что все очень даже логично — стоит лишь взглянуть с другой стороны зеркала. Лично для меня «Жарок» — это несбывшееся объединение Джонни Мара и Морисси после распада The Smiths. Я верю в них настолько же, насколько Алан Макги верил в «Oasis».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.