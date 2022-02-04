Музыкальные новинки января: чистилище The Weeknd, фансервис от создателей «Эйфории» и первый микстейп FKA twigs

The Weeknd — «Dawn FM»

Концептуалист Эйбел Тесфайе строит свой пятый студийный альбом в чистилище. Все происходящее здесь транслирует радио, настроенное на ретро-поп волну. На обложку музыкант помещает себя, только сильно постаревшего, символизируя переход от жизни к смерти, а своим проводником в мир иной нарекает актера Джима Керри, отыгрывающего в лирик-треках роль блаженного диджея на радио. Но в чистилище звучат и другие голоса — рэпера Tyler, the Creator («Here We Go...Again»), Лил Уэйна («I Heard You're Married») и Куинси Джонса («A Tale by Quincy»).

Новый лонгплей корнями уходит в дэнс-поп и синти-поп, черпает вдохновение у таких легенд жанров, как Depeche Mode и Duran Duran. Музыкально он «может показаться праздничным, а может и мрачным, однако вы хотите это прочувствовать». Эйбел скрупулезно выстраивает новую трилогию, обращаясь к истории музыки, отдает ей должное, но не копирует. На альбоме «After Hours» 2020 года лирический герой музыканта умирает, через «Dawn FM» очищает свою душу от грехов, а пластинка, которой только предстоит выйти, раскроет, куда жеThe Weeknd отправился — в рай или ад.