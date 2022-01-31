TikTok дня: Оксимирон завел аккаунт в соцсети и выложил 2,5-минутное видео с благодарностью к фанатам

«Я хочу вас поблагодарить за дикий интерес к альбому „Красота и уродство“. Я не ожидал такого. Меня не было в соцсетях два года, поэтому те цифры, которые я вижу (признаюсь, что я за ними слежу), меня поражают», — сказал рэпер.

Первое видео на платформе репер выпустил в день своего 37-летия. Он отметил, что выступает в непривычном для себя формате. А о выборе площадки он ответил цитатой «великого поэта современности», то есть себя: «Развивайся — либо сдохни, как ГКЧП».

Помимо слов благодарности фанатам Оксимирон, рассказал, что его новый альбом уже второй месяц стабильно держится в топ-3 всех русских альбомов на Spotify и Apple, а во ВКонтакте набрал более 25 млн прослушиваний.

«Для меня сейчас это много, потому что альбом максимально неконъюнктурный, совершенно не в духе времени, треки длинные, музыка совершенно не для фонового прослушивания», — рассказал он.

А в конце он добавил: «Исполнители, чья музыка проста до банальности, — за вами мы еще тоже придем».

Напомним, в начале декабря Oxxxymiron выпустил альбом. Первый за 6 лет лонгплей «Красота и уродство» появился на стримингах аккурат под конец 1 декабря 2021 года — именно в этот день рэпер обещал показать новый полноформатный релиз. Остросоциальный и с обложкой от Бориса Гребенщикова — послушайте (и посмотрите!) прямо сейчас.