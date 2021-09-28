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Группа Måneskin едет в Петербург! Победители «Евровидения» анонсировали первые российские выступления

Группа Måneskin едет в Петербург! Первые российские выступления победителей «Евровидения» пройдут весной 2022 года.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Большие сольные концерты группы Måneskin пройдут в Москве и Петербурге 9 и 11 марта 2022 года. Предпродажа билетов уже стартовала — первыми их смогут приобрести пользователи «Яндекс Плюса» 28 и 29 сентября.

В России их слушают чаще, чем Билли Айлиш: только за август количество слушателей группы на «Яндекс.Музыке» достигло 1,8 миллиона человек, а их треки занимают верхние строки в чартах.

Måneskin — итальянская рок-группа, участниками которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Коллектив получил известность в 2017 году, заняв второе место в 11-ом сезоне итальянского шоу талантов X Factor. В 2021-ом группа одержала победу на «Евровидении» с песней Zitti e buoni.

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