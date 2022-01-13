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Группа «ДДТ» через краудфандинговую платформу собрала рекордные 25 млн рублей на выпуск нового альбома

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Группа «ДДТ» собрала на платформе Planeta.ru 25 млн рублей на выпуск нового альбома «Творчество в пустоте». Эта сумма стала рекордной, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу краудфандингового ресурса.

Кампанию по сбору средств запустили еще 5 октября 2021 года. За первые сутки на платформе собрали более 6 млн рублей, что также стало рекордом для российских платформ для краудфандинга.

«К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей», — рассказала пресс-служба платформы.

До этого рекордсменом была у лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. На выпуск его сольного альбома в 2021 году собрали 23,1 млн рублей.

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Юрий Шевчук

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