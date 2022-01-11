Не прошло и недели с момента выхода альбома The Weeknd «Dawn FM», как исполнитель анонсировал релиз еще одной пластинки. Она станет частью новой трилогии от Абеля Тесфайе.
«Интересно… Вы знали, что переживаете новую трилогию?» — поделился The Weeknd в своем Twitter. В комментариях фанаты предположили, что альбомы «After Hours» 2020 года и свежий «Dawn FM» станут частью трилогии. В первой лирический герой музыканта умирает, во второй — попадает в чистилище, а на новом альбоме станет известно, куда The Weeknd отправился — в рай или ад.
i wonder… did you know you’re experiencing a new trilogy? pic.twitter.com/G5TfjvJVyM— The Weeknd (@theweeknd) January 10, 2022
В начале своей карьеры The Weeknd выпустил сборник «Trilogy». Вышедший в 2012 году, он состоял из ремастированных версий микстейпов «House Of Balloons», «Thursday» и «Echoes Of Silence», а также трех дополнительных песен. Трилогия достигла 5 места в Canadian Albums Chart и 4-го в U.S. Billboard 200 с проданными за первую неделю 86 000 копиями, а уже весной 2013 года получила платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний и дважды платиновый — от Music Canada.
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