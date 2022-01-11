В начале своей карьеры The Weeknd выпустил сборник «Trilogy». Вышедший в 2012 году, он состоял из ремастированных версий микстейпов «House Of Balloons», «Thursday» и «Echoes Of Silence», а также трех дополнительных песен. Трилогия достигла 5 места в Canadian Albums Chart и 4-го в U.S. Billboard 200 с проданными за первую неделю 86 000 копиями, а уже весной 2013 года получила платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний и дважды платиновый — от Music Canada.