Дискотека и темный ритуал: смотрим новый клип The Weeknd

По сюжету видео, музыканта приносят в жертву на каком-то темном (но очень стильном) ритуале. Артиста окружают фигуры в черных балахонах, которые приковывают его к крутящемуся колесу. Но The Weeknd все равно поет.



«Dawn FM» стал пятым студийным альбомом музыканта. В его записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и актер Джим Кэрри.