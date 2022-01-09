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Музыка

Дискотека и темный ритуал: смотрим новый клип The Weeknd

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Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, выпустил клип на новую композицию «Sacrifice». Трек вошел в альбом «Dawn FM», выпущенный 7 января.

По сюжету видео, музыканта приносят в жертву на каком-то темном (но очень стильном) ритуале. Артиста окружают фигуры в черных балахонах, которые приковывают его к крутящемуся колесу. Но The Weeknd все равно поет.

«Dawn FM» стал пятым студийным альбомом музыканта. В его записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и актер Джим Кэрри. 

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