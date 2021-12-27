Трио композитора Кирилла Рихтера выступит в петербургской Капелле

С 2016 года трио композитора Кирилла Рихтера и его постоянные участники — виолончелист Август Крепак и скрипачка Алена Зиновьева — радуют слушателей на концертах в России и странах Европы. В 2021 году Richter Trio отмечает свой пятилетний юбилей и дает предновогодний концерт в Петербурге В программе выступления композиции с альбома «CHRONOS», музыка к фильмам и премьера нескольких новых сочинений Кирилла Рихтера.

«Выступления Richter Trio всегда сопровождаются зрелищной сценографией и световым оформлением. На этот раз зрителей ждет шоу, к созданию которого были привлечены солисты Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко», — рассказали «Собака.ru» представители музыкантов.

Выступление Richter Trio пройдет 28 декабря на сцене Академической Капеллы Петербурга. Подробности можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее певица Манижа выпустила видеоальбом Russian Woman Show. Релиз стал специальной видеоверсией концерта с пианистом Кириллом Рихтером, который прошел этим летом в Нижнем Новгороде. На пластинке пять лайвов, в том числе Russian Woman, с которой Манижа представляла Россию на конкурсе «Евровидение»-2021, а также композиция «Самолеты» — кавер на песню Аллы Пугачевой «Самолеты улетают», выпущенную на альбоме «Пришла и говорю» 1987 года.