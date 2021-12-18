Lil Nas X, Mitski и Cardi B: Барак Обама рассказал о любимых песнях в 2021 году

Бывший президент Барак Обама по традиции опубликовал список любимых песен 2021 года. Свой плейлист он представил в Instagram.
«Мне всегда нравилось слушать самую разную музыку, поэтому неудивительно, что в этом году я слушал всего понемногу. Надеюсь, вы найдете нового исполнителя или песню, которую добавите в свой плейлист», — отметил Обама.
В этом году Обама выделил треки рэпера Lil Nas X «Montero», японской певицы Mitski «The Only Heartbreaker» , американской группы The War on Drugs «I Don’t Live Here Anymore». Также в топ экс-президента вошли композиции Brandi Carlile, Lizzo, Yebba, Genesis Owusu, Cardi B, Mdou Moctar и других исполнителей.
Кроме того, Барак Обама опубликовал топ лучших фильмов уходящего года. В подборку вошли «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Власть пса» Джейна Кэмпиона и другие ленты. Всего он назвал 14 кинокартин.
Напомним, в прошлом году российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал одним из самых любимых у Барака Обамы. Он также отметил фильмы «Ма Рейни: мать блюза», «Бакурау»,«Манк», «Мартин Иден», «Кровные узы», «Коллектив» и другие.
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