Lil Nas X, Mitski и Cardi B: Барак Обама рассказал о любимых песнях в 2021 году

«Мне всегда нравилось слушать самую разную музыку, поэтому неудивительно, что в этом году я слушал всего понемногу. Надеюсь, вы найдете нового исполнителя или песню, которую добавите в свой плейлист», — отметил Обама.

В этом году Обама выделил треки рэпера Lil Nas X «Montero», японской певицы Mitski «The Only Heartbreaker» , американской группы The War on Drugs «I Don’t Live Here Anymore». Также в топ экс-президента вошли композиции Brandi Carlile, Lizzo, Yebba, Genesis Owusu, Cardi B, Mdou Moctar и других исполнителей.