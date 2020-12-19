Фильм «Дылда» стал одним из любимых у Барака Обамы в 2020 году

Бывший президент США Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года, в число которых вошла российская кинолента «Дылда» Кантемира Балагова. Об этом он рассказал в Twitter.
Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs— Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020
По словам американского экс-лидера, он, как и все остальные, был вынужден оставаться дома из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Обама проводил много времени на стриминговых сервисах, а сейчас поделился списком тех фильмов и сериалов, которые понравились ему в уходящем году больше всего. «Я добавил в список произведения визуального повествования, которые мне понравились больше всего в этом году, независимо от их формата», — уточнил он.
Кроме «Дылды» он также отметил фильмы «Ма Рейни: мать блюза», «Бакурау»,«Манк», «Мартин Иден», «Кровные узы», «Коллектив» и другие. Из сериалов Обаме понравились «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».
Картина «Дылда» – история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют дебютантки Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Напомним, в декабре 2019 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а на XXV Международном кинофестивале российская кинолента стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Кроме того, «Дылда» получила приз FIPRESCI как лучшая картина на иностранном языке.
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