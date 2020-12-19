Фильм «Дылда» стал одним из любимых у Барака Обамы в 2020 году

По словам американского экс-лидера, он, как и все остальные, был вынужден оставаться дома из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Обама проводил много времени на стриминговых сервисах, а сейчас поделился списком тех фильмов и сериалов, которые понравились ему в уходящем году больше всего. «Я добавил в список произведения визуального повествования, которые мне понравились больше всего в этом году, независимо от их формата», — уточнил он.