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Фильм «Дылда» стал одним из любимых у Барака Обамы в 2020 году

Бывший президент США Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года, в число которых вошла российская кинолента «Дылда» Кантемира Балагова. Об этом он рассказал в Twitter.

По словам американского экс-лидера, он, как и все остальные, был вынужден оставаться дома из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Обама проводил много времени на стриминговых сервисах, а сейчас поделился списком тех фильмов и сериалов, которые понравились ему в уходящем году больше всего. «Я добавил в список произведения визуального повествования, которые мне понравились больше всего в этом году, независимо от их формата», — уточнил он.

Кроме «Дылды» он также отметил фильмы «Ма Рейни: мать блюза», «Бакурау»,«Манк», «Мартин Иден»,  «Кровные узы», «Коллектив» и другие. Из сериалов Обаме понравились «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».

Картина «Дылда» – история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют дебютантки Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Напомним, в декабре 2019 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в  категории «Лучший фильм на иностранном языке», а на XXV Международном кинофестивале российская кинолента стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Кроме того, «Дылда» получила приз FIPRESCI как лучшая картина на иностранном языке.

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