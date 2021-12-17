Певица Гречка выпустила новый мини-альбом «Закат Диснея». Релиз для нее стал вторым за год и первым, записанным не в Петербурге — теперь Настя Иванова живет в Москве.
На новом мини-альбоме Настя Иванова, известная под псевдонимом Гречка, одновременно проживает расставание и пытается отпустить детские иллюзии, которые сформировали ее представления о жизни. Внутри пять песен, одна из которых — «Хватит 2» — является новой версией трека, вошедшего в одноименный EP 2020 года. За аранжировку композиций отвечали музыканты Анатолий Симонов и Игорь Нарбеков.
Настя Иванова буквально проснулась знаменитой после выхода в декабре 2017 года дебютного альбома «Звезды только ночью». А песни об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления разошлись на цитаты: в текстах Гречки узнали себя и подростки, и далекие от пубертата люди. В 2018 году певица выпустила второй полноформатный альбом «Мы будто персонажи».
В 2020 году Гречка презентовала мини-альбом «Хватит» — четыре трека, в которых Настя Иванова откровенно говорит об усталости, чувстве «быть не в своей тарелке» и безысходности. Незадолго до этого также вышла пластинка «Из доброго в злое». Свежий релиз «Закат Диснея» стал вторым для певицы за год — в марте Гречка представила 10-песенник «Не за что».
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