«Хватит будить меня по утрам, я не хочу просыпаться, вчерашний день убил меня, теперь он подозреваемый», — под акустику и с надрывом поет певица Гречка на своем новом мини-альбоме «Хватит». Четыре трека, в которых Настя Иванова откровенно говорит об усталости, чувстве «быть не в своей тарелке» и безысходности.
Гречка выпустила новый мини-альбом «Хватит»
Настя Иванова буквально проснулась знаменитой после выхода в декабре 2017 года дебютного альбома «Звезды только ночью». А песни об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления разошлись на цитаты: в текстах Гречки узнали себя и подростки, и далекие от пубертата люди. В 2018 году певица выпустила второй полноформатный альбом «Мы будто персонажи». Мини-альбом «Хватит» стал вторым релизом Гречки за год — в январе певица выпустила альбом «Из доброго в злое».
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