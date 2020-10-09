Гречка выпустила новый мини-альбом «Хватит»

Настя Иванова буквально проснулась знаменитой после выхода в декабре 2017 года дебютного альбома «Звезды только ночью». А песни об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления разошлись на цитаты: в текстах Гречки узнали себя и подростки, и далекие от пубертата люди. В 2018 году певица выпустила второй полноформатный альбом «Мы будто персонажи». Мини-альбом «Хватит» стал вторым релизом Гречки за год — в январе певица выпустила альбом «Из доброго в злое».