Моргенштерн — артист года, «Моргенштерн года» — Артур Пирожков: VK Музыка подвела итоги 2021-го

VK Музыка подвела итоги 2021 года. Главным артистом уходящего стал Моргенштерн, прорывом — рэпер OG Buda, а «Моргенштерном года» (да-да, есть и такая номинация!) — Артур Пирожков. Публикуем лидеров чартов.
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе сервиса, рэпер Моргенштерн обошел всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом «Million Dollar: Business». В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков. «Мнение редакции может не совпадать с мнением Моргенштерна», — уточнили в команде сервиса.
«Артисткой года» в 2021-ом стала певица Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей «Евровидения» Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он победил в номинации «Прорыв года».
Самое большое количество прослушиваний собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. На повторе чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. «Интересно, что Скриптонит и Моргенштерн — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет. Поэтому VK Музыка вручает им специальную награду: "„Вам нужен фит“ года"», — уточнили в команде стриминга.
«Куратором года» по мнению VK Музыки стал «Родной звук». Также платформа отметила еще три сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».
Вот как выглядит рейтинг VK Музыки по итогам 2021 года:
- «Артист года» — MORGENSHTERN
- «Альбом года» — MORGENSHTERN / MILLION DOLLAR: BUSINESS
- «Моргенштерн года» — Артур Пирожков
- «Артистка года» — Zivert
- «Группа года» — Artik & Asti
- «Иностранный артист года» — Måneskin
- «Прорыв года» — OG Buda
- «Трек года» — «Птичка» (HammAli & Navai)
- «Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда)
- «„Вам нужен фит“ года» — Скриптонит и MORGENSHTERN
- «Куратор года» — «Родной звук»
- «Музыкальное сообщество года»: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи», «Сторона»
«Мы всегда рады, когда в рейтинге VK Музыки появляются новые имена — это значит, что начинающие исполнители находят на нашей платформе свою аудиторию и достаточно инструментов для развития творчества. В этом году мы с удовольствием наблюдали, как растет OG Buda. Он собрал многомиллионную базу фанатов, заручился уважением других лидеров музыкальной индустрии и поэтому стал "Прорывом года"», — отметил директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков.
Ранее музыкальные итоги года подвел стриминговый сервис Apple Music. В 2021-ом россияне чаще всего слушали Miyagi & Andy Panda, треки (и альбомы) Скриптонита, а еще были «в моменте» вместе с Эльдаром Джараховым. Не обошлось и без Моргенштерна, выпустившего двойной альбом «Million Dollar». Кроме того, Скриптонит по итогам года стал главным артистом в России — по версии Apple Music Awards.
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