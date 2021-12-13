Моргенштерн — артист года, «Моргенштерн года» — Артур Пирожков: VK Музыка подвела итоги 2021-го

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе сервиса, рэпер Моргенштерн обошел всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом «Million Dollar: Business». В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков. «Мнение редакции может не совпадать с мнением Моргенштерна», — уточнили в команде сервиса.

«Артисткой года» в 2021-ом стала певица Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей «Евровидения» Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он победил в номинации «Прорыв года».

Самое большое количество прослушиваний собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. На повторе чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. «Интересно, что Скриптонит и Моргенштерн — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет. Поэтому VK Музыка вручает им специальную награду: "„Вам нужен фит“ года"», — уточнили в команде стриминга.

«Куратором года» по мнению VK Музыки стал «Родной звук». Также платформа отметила еще три сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».