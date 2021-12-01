Нейромирон: стартаперы научили нейросеть создавать треки на основе голоса Oxxxymiron

Основное направление стартапа — голосовые дипфейки. В новом проекте разработчики скачивали все песни Oxxxymiron, убирали из них биты, а после посекундно сопоставляли тексты и треки, чтобы обучить нейросеть читать рэп, как Окси.

Однако людям все-таки пришлось собственноручно писать слова, иначе искусственный интеллект выдавал не самые осмысленные тексты, пишет издание «Код Дурова».

Послушать созданный машиной трек можно по ссылке. Но нейросеть еще требует доработки: ИИ пока сложно создавать двойные рифмы.

Напомним, рэпер Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». «Кинолента идет долго, запаситесь терпением и попкроном». А еще музыкант выпустил микстейп с несколькими новыми треками, а новую пластинку обещал показать 1 декабря.