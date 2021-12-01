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Музыка

Нейромирон: стартаперы научили нейросеть создавать треки на основе голоса Oxxxymiron

Пока мы ждем новый альбом Oxxxymiron, ребята из стартапа Myna Labs придумали кое-что классное. Они научили нейросеть создавать треки на основе голоса рэпера.

hurricanehank / Shutterstock.com

Основное направление стартапа — голосовые дипфейки. В новом проекте разработчики скачивали все песни Oxxxymiron, убирали из них биты, а после посекундно сопоставляли тексты и треки, чтобы обучить нейросеть читать рэп, как Окси.

Однако людям все-таки пришлось собственноручно писать слова, иначе искусственный интеллект выдавал не самые осмысленные тексты, пишет издание «Код Дурова».

Послушать созданный машиной трек можно по ссылке. Но нейросеть еще требует доработки: ИИ пока сложно создавать двойные рифмы.

Напомним, рэпер Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». «Кинолента идет долго, запаситесь терпением и попкроном». А еще музыкант выпустил микстейп с несколькими новыми треками, а новую пластинку обещал показать 1 декабря.

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