Snoop Dogg представляет Алгоритм на новом совместном альбоме с Ice Cube, Wiz Khalifa и другими

Это уже второй альбом рэпера в 2021 году. Ранее на лейбле Doggy Style Records, основанном Snoop Dogg еще в 1995 году, вышла сольная пластинка From Tha Streets 2 Tha Suites. Продюсированием занимались Amplified, DJ Battlecat, DJ Camper, Nottz, ProHoeZak, Rick Rock, Soopafly, Terrace Martin и The Mekanix. Участие в записи приняли J-Black, ProHoeZak, Devin the Dude, Kokane, Larry June, Mozzy и Tha Eastsidaz.

Напомним, ранее Snoop Dogg рассказал, что его давний друг и соратник Dr. Dre работает над «чертовски хорошей музыки» для GTA. «Я знаю, что он в студии. Я знаю, что он делает чертовски классную музыку. И часть его музыки связана с выходящей игрой GTA. Так что я думаю, что именно так его музыка будет выпущена — через видеоигру GTA», — заявил Снуп в подкасте Rolling Stone Music Now.