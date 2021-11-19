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Музыка

Snoop Dogg представляет Алгоритм на новом совместном альбоме с Ice Cube, Wiz Khalifa и другими

Snoop Dogg представил Алгоритм — пластинку Snoop Dogg Presents The Algorithm. Внутри сборника 25 треков как от самого рэпера, так и других представителей сцены — в том числе Ice Cube, Wiz Khalifa и Usher.

Snoop Dogg, будучи исполнительным продюсером и стратегическим консультантом лейбла Def Jam Records, собрал на пластинке 25 треков — в них классический R&B, регги и хип-хоп Западного и Восточного побережий. В записи приняли участие как легенды сцены Redman, Method Man, Usher, Ice Cube, Wiz Khalifa, так и молодые артисты YK Osiris, Blxst, Malaya.

Это уже второй альбом рэпера в 2021 году. Ранее на лейбле Doggy Style Records, основанном Snoop Dogg еще в 1995 году, вышла сольная пластинка From Tha Streets 2 Tha Suites. Продюсированием занимались Amplified, DJ Battlecat, DJ Camper, Nottz, ProHoeZak, Rick Rock, Soopafly, Terrace Martin и The Mekanix. Участие в записи приняли J-Black, ProHoeZak, Devin the Dude, Kokane, Larry June, Mozzy и Tha Eastsidaz.

Напомним, ранее Snoop Dogg рассказал, что его давний друг и соратник Dr. Dre работает над «чертовски хорошей музыки» для GTA. «Я знаю, что он в студии. Я знаю, что он делает чертовски классную музыку. И часть его музыки связана с выходящей игрой GTA. Так что я думаю, что именно так его музыка будет выпущена — через видеоигру GTA», — заявил Снуп в подкасте Rolling Stone Music Now. 

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