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Музыка

Dr. Dre работает над «чертовски хорошей музыкой» для GTA, рассказал Snoop Dogg

Рэпер Dr. Dre, который не выпускал сольную музыку со времен альбома Compton 2015 года, работает над саундтреком к игре Grand Theft Auto. Об этом заявил его давний друг и соратник Snoop Dogg.

Kevin Winter/Getty Images

«Я знаю, что он в студии. Я знаю, что он делает чертовски классную музыку. И часть его музыки связана с выходящей игрой GTA. Так что я думаю, что именно так его музыка будет выпущена — через видеоигру GTA», — заявил Снуп в подкасте Rolling Stone Music Now.

Представитель Rockstar Games, компании-разработчика Grand Theft Auto, отказался от комментариев, также не была анонсирована новая GTA VI. При этом, по данным инсайдеров, новая часть игры может выйти не раньше 2024-2025 годов, снова развернется в Вайс Сити.

Ранее Rockstar показала первые изображения и ролик переиздания ремастера игр GTA 3, Vice City и San Andreas под названием GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Также разработчики рассказали, что изменилось в культовых играх и какие особенности добавили на ПК и для консолей.

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