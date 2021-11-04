Прокуратуру попросили проверить творчество Алены Швец на призывы к суициду. Ее песни были на странице выпавшей из окна девочки

Ведомство попросило об этом после случая в Саратове, когда из окна квартиры выпала 11-летняя школьница. Она выжила и была госпитализирована. По информации «РИА Новости», девочка совершила попытку суицида во время прямой трансляции.

При этом на ее странице во «ВКонтакте» был найден пост с плейлистом из песен Алены Швец, также среди аудиозаписей была собрана подборка треков этой исполнительницы. В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя попросила Роскомнадзор проверить творчество Алены Швец: дать правовую оценку деятельности Алены Швец и ее YouTube-каналу.