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Прокуратуру попросили проверить творчество Алены Швец на призывы к суициду. Ее песни были на странице выпавшей из окна девочки

Роскомнадзор обратился в прокуратуру с просьбой проверить творчество певицы Алены Швец на призывы к суициду. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

Ведомство попросило об этом после случая в Саратове, когда из окна квартиры выпала 11-летняя школьница. Она выжила и была госпитализирована. По информации «РИА Новости», девочка совершила попытку суицида во время прямой трансляции.

При этом на ее странице во «ВКонтакте» был найден пост с плейлистом из песен Алены Швец, также среди аудиозаписей была собрана подборка треков этой исполнительницы. В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя попросила Роскомнадзор проверить творчество Алены Швец: дать правовую оценку деятельности Алены Швец и ее YouTube-каналу.

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