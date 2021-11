Radiohead выпустили клип на песню Follow Me Around

Follow Me Around — некая законченная версия саундчека, который был записан в январе 1998 года. Главную роль в клипе исполнил британский актер Гай Пирс, он же выступил в качестве режиссера.

Ролик снят от первого лица с дрона. Камера следует, словно надоедливая муха, не на секунду не оставляя свою цель. В конце клипа герою все же удается избавится от вездесущего «глаза», только покинув свое жилье.

Композиция войдет в новый, тройной бокс-сет Kid A Mnesia — он будет включать в себя переиздание альбомов Kid A и Amnesiac, а также пластинку с ранее неизвестным материалом Kid Amnesiae. Выход бокс-сета намечен на 5 ноября.

Kid A — четвертый студийный альбом Radiohead, выпущенный в 2000 году, дебютировал на первом месте в британских и американских чартах и стал платиновым в первый месяц продаж. Kid A был номинирован на «Грэмми» как «Лучший альбом года» и победил в номинации «Лучший альтернативный альбом».

Amnesiac был выпущен в 2001-ом стал пятым альбомом в дискографии группы. В 2002 году специальное издание альбома было отмечено премией «Грэмми» в категории «Лучшая обложка/оформление диска». Оно было создано Томом Йорком вместе с художником Стэнли Донвудом, который уже работал с Radiohead над оформлением пластинки The Bends 1995 года.

Ранее Radiohead выпустила клип на песню If You Say The Word. Трек был записан еще в начале 2000-х и ранее не издавался.