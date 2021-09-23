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Radiohead выпустили клип на песню If You Say The Word

Британская рок-группа Radiohead выпустила клип на песню If You Say The Word. Трек был записан еще в начале 2000-х и ранее не издавался.

Режиссером видео на песню If You Say The Word выступил Каспер Хэггстрем. Камера следует за двумя мужчинами, которые идут в лес, чтобы схватить людей, посадить их в грузовик и отвезти в Лондон, где им суждено стать офисными работниками — но они изо всех сил пытаются адаптироваться к своей новой среде.

If You Say The Word — неизданный ранее трек, записанный еще в начале 2000-х. Композиция войдет в новый, тройной бокс-сет Kid A Mnesia — он будет включать в себя переиздание альбомов Kid A и Amnesiac, а также пластинку с ранее неизвестным материалом Kid Amnesiae. Выход бокс-сета намечен на 5 ноября.

Kid A — четвертый студийный альбом Radiohead, выпущенный в 2000 году, дебютировал на первом месте в британских и американских чартах и стал платиновым в первый месяц продаж. Kid A был номинирован на «Грэмми» как «Лучший альбом года» и победил в номинации «Лучший альтернативный альбом».

Amnesiac был выпущен в 2001-ом стал пятым альбомом в дискографии группы. В 2002 году специальное издание альбома было отмечено премией «Грэмми» в категории «Лучшая обложка/оформление диска». Оно было создано Томом Йорком вместе с художником Стэнли Донвудом, который уже работал с Radiohead над оформлением пластинки The Bends 1995 года.

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