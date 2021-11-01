Популяризатор классической музыки Анна Виленская запускает новый цикл лекций на Новой сцене Александринского театра

В рамках нового цикла «Музыка изнутри» Виленская будет говорить о ритме и о тональности, о музыкальной форме и роли композитора — все на примерах самой знаменитой классической и поп-музыки. Лекции ориентированы на широкую аудиторию без музыкального образования: объяснять музыку будут комиксами, схемами, картинками и шутками.

Первая лекция цикла — «Музыкальный лад: ДНК для аккордов». «Кажется, что магия в музыке заключается в аккордах, инструментах и ритмических сбивках, но на самом деле, она начинается еще с лада, когда композитор выбирает себе нотную палитру, как художник. Поговорим о словах, которые наверняка пугали тех из вас, кто учился в музыкальной школе: дорийский, лидийский, доминантый и так далее, и посмотрим, как их использовали Майкл Джексон, Леди Гага, Шостакович и Аигел. Следующая лекция уже в декабре», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Новой сцены.

Следующая лекция цикла «Золотая секвенция — аккорды на все случаи жизни» состоится 22 декабря. Всего запланировано семь встреч в течение сезона, среди тем: «Deepfake: как отличить музыку настоящего Моцарта от «Музыки слез»?», «Модуляция: странный портал в другую тональность», «Слон, ладья, королева: как «ходит» басовый голос в любой музыке», «Как работает джаз: аккорды, ритм, форма», «Поп и рок: а есть ли разница?».

В прошлом сезоне Виленская прочла на Новой сцене цикл «Как слушать музыку сегодня», он выложен в свободном доступе на YouTube-канале театра. Свои первые лекции Анна читала в Медиацентре Новой, теперь она выходит на большую сцену. Билеты на лекцию 2 ноября были раскуплены в течение нескольких часов, однако попасть на другие еще можно — с 30 октября и до отмены ограничений при посещении театра вместе с билетом необходимо предъявить либо QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, либо справку о медотводе вместе с отрицательным ПЦР-тестом.