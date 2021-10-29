Певица и героиня апрельской обложки «Собака.ru» в 2021 году Манижа выпустила дуэт с Владимиром Высоцким. Да-да, тем самым: в композиции «Изумруд» звучат настоящие вокалы песни «Прощание с горами» 1966 года. Послушайте прямо сейчас!
Манижа
О песне «Изумруд»:
Сегодня возможно все. Даже дуэт с Владимиром Высоцким. Мы нашли его настоящие вокалы песни «Прощание с горами» 1966 года и вплели в «Изумруд». Мне кажется, случилась магия. Невероятно чувство, когда слышишь, как голос Высоцкого — такой далекий, казалось бы из прошлого — вдруг оживает в современной композиции. Это сейчас он для нас бесспорный голос того поколения, а тогда — атакуемый цензурой, обуреваемый собственными страстями — как он сохранял крепость своего звучания? И еще интересно, о чем бы пел сейчас? Я ужасно горжусь этой работой. Слушайте ее скорее. Надеюсь, она напомнит вам: не существует никаких границ — сегодня все возможно.
Напомним, в сентябре Манижа выпустила видеоальбом Russian Woman Show. На пластинке пять лайвов, в том числе Russian Woman, с которой Манижа представляла Россию на конкурсе «Евровидение»-2021, а также композиция «Самолеты» — кавер на песню Аллы Пугачевой «Самолеты улетают», выпущенную на альбоме «Пришла и говорю» 1987 года. Альбом был записан при участии пианиста Кирилла Рихтера.
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