О песне «Изумруд»:

Сегодня возможно все. Даже дуэт с Владимиром Высоцким. Мы нашли его настоящие вокалы песни «Прощание с горами» 1966 года и вплели в «Изумруд». Мне кажется, случилась магия. Невероятно чувство, когда слышишь, как голос Высоцкого — такой далекий, казалось бы из прошлого — вдруг оживает в современной композиции. Это сейчас он для нас бесспорный голос того поколения, а тогда — атакуемый цензурой, обуреваемый собственными страстями — как он сохранял крепость своего звучания? И еще интересно, о чем бы пел сейчас? Я ужасно горжусь этой работой. Слушайте ее скорее. Надеюсь, она напомнит вам: не существует никаких границ — сегодня все возможно.