Rockstar показала трейлер и скриншоты ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas

Цифровой релиз игры состоится 11 ноября на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях PlayStation и Xbox. Копии на дисках для консолей можно будет приобрести с 7 декабря. Цены для разных устройств немного отличаются: на ПК (Rockstar Store) игра обойдется в 4279 рублей, почти столько же придется отдать в Microsoft Store. В PlayStation Store — 4639 рублей. Дороже всего GTA будет стоить для владельцев Nintendo — 5399 рублей.

Кроме того, ремастер GTA: San Andreas будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass с 11 ноября, а обновленную GTA III добавят в сервис PS Now с релизом в рознице, 7 декабря.