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Rockstar показала трейлер и скриншоты ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas

Игровая компания Rockstar показала первые изображения и ролик переиздания ремастера игр GTA 3, Vice City и San Andreas под названием GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Это произошло вскоре после открытия предзаказов. Также разработчики рассказали, что изменилось в культовых играх и какие особенности добавили на ПК и для консолей.

Цифровой релиз игры состоится 11 ноября на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях PlayStation и Xbox. Копии на дисках для консолей можно будет приобрести с 7 декабря. Цены для разных устройств немного отличаются: на ПК (Rockstar Store) игра обойдется в 4279 рублей, почти столько же придется отдать в Microsoft Store. В PlayStation Store — 4639 рублей. Дороже всего GTA будет стоить для владельцев Nintendo — 5399 рублей.

Кроме того, ремастер GTA: San Andreas будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass с 11 ноября, а обновленную GTA III добавят в сервис PS Now с релизом в рознице, 7 декабря.

Фото: здесь и далее rockstargames.com

Какие изменения ждут игроков?

Геймплей

  • Раскладка управления для геймпадов, аналогичная GTA V.
  • Улучшенная стрельба и прицеливание, переработанная система перестрелок из автомобиля в GTA: San Andreas.
  • Обновленные круговые меню для выбора оружия и радиостанций.
  • Мини-карты с улучшенной навигацией с функцией прокладывания собственного маршрута.
  • Возможность перезапустить миссию сразу после провала.
  • Достижения для Rockstar Games Social Club.

Графика и особенности версий для разных платформ

  • Текстуры повышенного разрешения для всех объектов: персонажи, оружие, окружение.
  • Переработанная система освещения с улучшенными тенями и отражениями.
  • Обновленные эффекты (включая погоду и поверхность воды) и повышенная детализация растительности.
  • Высокая дальность прорисовки.
  • Поддержка NVIDIA DLSS для ПК-версии.
  • Разрешение 4K и частота кадров до 60 fps на PlayStation 5 и Xbox Series X.
  • Поддержка сенсорного экрана для меню и обзора, а также прицеливание с помощью гироскопа на Nintendo Switch.
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