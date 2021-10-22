Rockstar показала трейлер и скриншоты ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas

Игровая компания Rockstar показала первые изображения и ролик переиздания ремастера игр GTA 3, Vice City и San Andreas под названием GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Это произошло вскоре после открытия предзаказов. Также разработчики рассказали, что изменилось в культовых играх и какие особенности добавили на ПК и для консолей.
Цифровой релиз игры состоится 11 ноября на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях PlayStation и Xbox. Копии на дисках для консолей можно будет приобрести с 7 декабря. Цены для разных устройств немного отличаются: на ПК (Rockstar Store) игра обойдется в 4279 рублей, почти столько же придется отдать в Microsoft Store. В PlayStation Store — 4639 рублей. Дороже всего GTA будет стоить для владельцев Nintendo — 5399 рублей.
Кроме того, ремастер GTA: San Andreas будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass с 11 ноября, а обновленную GTA III добавят в сервис PS Now с релизом в рознице, 7 декабря.
Какие изменения ждут игроков?
Геймплей
- Раскладка управления для геймпадов, аналогичная GTA V.
- Улучшенная стрельба и прицеливание, переработанная система перестрелок из автомобиля в GTA: San Andreas.
- Обновленные круговые меню для выбора оружия и радиостанций.
- Мини-карты с улучшенной навигацией с функцией прокладывания собственного маршрута.
- Возможность перезапустить миссию сразу после провала.
- Достижения для Rockstar Games Social Club.
Графика и особенности версий для разных платформ
- Текстуры повышенного разрешения для всех объектов: персонажи, оружие, окружение.
- Переработанная система освещения с улучшенными тенями и отражениями.
- Обновленные эффекты (включая погоду и поверхность воды) и повышенная детализация растительности.
- Высокая дальность прорисовки.
- Поддержка NVIDIA DLSS для ПК-версии.
- Разрешение 4K и частота кадров до 60 fps на PlayStation 5 и Xbox Series X.
- Поддержка сенсорного экрана для меню и обзора, а также прицеливание с помощью гироскопа на Nintendo Switch.
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