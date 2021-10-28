Cream Soda выпустили клип на песню «Подожгу». В нем все (вообще все!): от Wylsacom до Евгения Понасенкова

В клипе на песню «Подожгу» снялись Ян Гэ, Дима Нова, Илья Гадаев, Анна Романовская, Wylsacom, Егор Муравьев, Евгений Понасенков, Саша Бортич, Никита Кукушкин, Аркадий Укупник, Гоген Солнцев, Дмитрий Грачев, Софья Таюрская, Илья Прусикин, Александр Гудков, Алла Михеева, Екатерина Варнава, арфистка Айдана Карашева, Илья Куруч и даже Биг Рашн Босс. В течение всего видео они что-то подозревают, но что именно — раскроется в конце клипа.

В июле музыканты группы Cream Soda переосмыслили хит 90-х «Розовый фламинго» Алены Свиридовой и вместе с певицей выпустили его новую версию. В клипе от Александра Гудкова как всегда пир: охота на того самого фламинго (Никиту Кукушкина), перья и Евгений Понасенков, который по обычаю своему просто гуляет. Посмотрите прямо сейчас!