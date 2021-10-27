Группа «Электрофорез» выпустила клип на песню «Зло» в поддержку подопечного благотворительного фонда «Помощь»

Петербургская синти-поп группа «Электрофорез» выпустила клип на песню «Зло». Несмотря на свое название, с ним связано доброе дело. Значительную часть бюджета на продвижение видео музыканты пожертвовали на лечение Дениса — подопечного благотворительного фона «Помощь» из Ростова-на-Дону.
В центре сюжета видео — милая продавщица цветочного магазина, в который приходят два грабителя. Но за образом безобидной девушки скрывается злая колдунья, которая проводит над грабителями обряд и превращает их в два цветка. Несмотря на название песни «Зло», с выходом клипа связано доброе дело. Значительную часть бюджета на продвижение видео участники группы «Электрофорез» Иван Курочкин и Виталий Талызин пожертвовали на лечение Дениса из Ростова-на-Дону.
Для «доброй коллаборации» музыканты объединились с петербургским благотворительным фондом «Помощь», чьим подопечным и является парень. Сегодня, 27 октября, «Электрофорез» должны были выступить в Ростове-на-Дону — на саунд-чек музыканты пригласили Дениса. Однако концерт пришлось отменить из-за новых ограничений по коронавирусу — он перенесен на 2022 год, как и встреча с фанатом.
«Помню, как рассказала об этом Денису, а он сказал: «Как такие известные музыканты могут помогать мне, мне кажется, этого не может быть». В истории фонда это первое взаимодействие с артистами. Надеюсь, что инициативу «Электрофореза» поддержат и другие музыканты или творческие объединения, ведь благотворительность — это круто», — поделилась с «Собака.ru» PR-менеджер благотворительного фонда «Помощь» Алина Петрунина.
Иван Курочкин и Виталий Талызин
Музыканты группы «Электрофорез» — о выходе клипа на песню «Зло» в поддержку благотворительного фонда «Помощь», специально для «Собака.ru»:
Идея сделать какое-то доброе дело как группе «Электрофорез» пришла к нам еще несколько лет назад, но все никак не могла притвориться в жизнь. Мы понемногу занимались частной благотворительностью, но как музыкальный коллектив пришли к этому только сейчас. Благотворительный фонд «Помощь» обратился к нам с этим предложением. Их подопечный Денис из Ростова-на-Дону оказался поклонником нашей группы. Мы решили, что будет здорово помочь Денису финансово, а также поддержать его морально, пригласив пообщаться перед концертом. К сожалению, концерт, который должен быть 27 октября, перенесен на будущий год, но мы ждем встречи с Денисом в новую дату.
Нам бы хотелось, чтобы пример группы стал заразительным. Благотворительностью можно заниматься даже без какого-то бюджета — встречи с подопечными фондов, волонтерская деятельность и моральная поддержка — это тоже важно. Нам кажется, что нужно гордиться хорошими поступками и рассказывать о них как можно большему количеству людей. Именно поэтому коллаборация с благотворительным фондом случилась не просто так, а под выход клипа на песню «Зло». Мы решили, что своим примером покажем, что помогать — это круто!
Песня «Зло» вошла в альбом «505», выпущенный в феврале 2021 года. Третья по счету полноформатная пластинка музыкантов Ивана Курочкина и Виталия Талызина стала своеобразным «сигналом SOS», поданным современному обществу.
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