Группа «Электрофорез» выпустила клип на песню «Зло» в поддержку подопечного благотворительного фонда «Помощь»

В центре сюжета видео — милая продавщица цветочного магазина, в который приходят два грабителя. Но за образом безобидной девушки скрывается злая колдунья, которая проводит над грабителями обряд и превращает их в два цветка. Несмотря на название песни «Зло», с выходом клипа связано доброе дело. Значительную часть бюджета на продвижение видео участники группы «Электрофорез» Иван Курочкин и Виталий Талызин пожертвовали на лечение Дениса из Ростова-на-Дону.

Для «доброй коллаборации» музыканты объединились с петербургским благотворительным фондом «Помощь», чьим подопечным и является парень. Сегодня, 27 октября, «Электрофорез» должны были выступить в Ростове-на-Дону — на саунд-чек музыканты пригласили Дениса. Однако концерт пришлось отменить из-за новых ограничений по коронавирусу — он перенесен на 2022 год, как и встреча с фанатом.

«Помню, как рассказала об этом Денису, а он сказал: «Как такие известные музыканты могут помогать мне, мне кажется, этого не может быть». В истории фонда это первое взаимодействие с артистами. Надеюсь, что инициативу «Электрофореза» поддержат и другие музыканты или творческие объединения, ведь благотворительность — это круто», — поделилась с «Собака.ru» PR-менеджер благотворительного фонда «Помощь» Алина Петрунина.