Петербургская синти-поп группа «Электрофорез» выпустила альбом «505». Третья по счету полноформатная пластинка музыкантов Ивана Курочкина и Виталия Талызина стала своеобразным «сигналом SOS», поданным современному обществу.
«505» — это 13 мистических треков, в которых музыканты группы «Электрофорез» метафорично высказываются на социально-бытовые и политические темы. А также предлагают посмотреть на жизнь музыканта «изнутри» — в рамках единственного фита на альбоме «Мертв внутри», записанного совместно с группой Molchat Doma.
В альбоме сочетаются электронные синты, динамичные танцевальные ритмы и даже исконно-русские напевы, на которые ложатся мрачные тексты об эскапизме, политике, насилии, мистике, поиске себя в социуме и жизни. Смерть и мистику всегда можно было встретить в релизах «Электрофореза», но «505» выходит на новый уровень — по словам музыканта группы Виталия Талызина, «здесь есть и параллельные миры, и всадники апокалипсиса, и просто леденящие кровь синтезаторы».
«В новом релизе можно найти ряд социальных заявлений, но в первую очередь «505» — это музыкальное произведение, а музыкальное произведение самодостаточно. Концептуальные оболочки — это все, конечно, круто, но если музыкальное наполнение отстойное, то и идейность ни к чему, поэтому мы постарались сохранить баланс», — говорит вокалист группы «Электрофорез» Иван Курочкин.
Группа «Электрофорез» была основана в 2012 году в Петербурге Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным. Начиная с экспериментальной лоу-фай электроники, музыканты постепенно пришли к мрачному звучанию синти-попа и дарквэйва. Музыку группы отличает декадентская лирика, внимание к томной эстетике, а также одновременно сдержанный и мощный синтезаторный звук.
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