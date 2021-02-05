В альбоме сочетаются электронные синты, динамичные танцевальные ритмы и даже исконно-русские напевы, на которые ложатся мрачные тексты об эскапизме, политике, насилии, мистике, поиске себя в социуме и жизни. Смерть и мистику всегда можно было встретить в релизах «Электрофореза», но «505» выходит на новый уровень — по словам музыканта группы Виталия Талызина, «здесь есть и параллельные миры, и всадники апокалипсиса, и просто леденящие кровь синтезаторы».

«В новом релизе можно найти ряд социальных заявлений, но в первую очередь «505» — это музыкальное произведение, а музыкальное произведение самодостаточно. Концептуальные оболочки — это все, конечно, круто, но если музыкальное наполнение отстойное, то и идейность ни к чему, поэтому мы постарались сохранить баланс», — говорит вокалист группы «Электрофорез» Иван Курочкин.

Группа «Электрофорез» была основана в 2012 году в Петербурге Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным. Начиная с экспериментальной лоу-фай электроники, музыканты постепенно пришли к мрачному звучанию синти-попа и дарквэйва. Музыку группы отличает декадентская лирика, внимание к томной эстетике, а также одновременно сдержанный и мощный синтезаторный звук.