Песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в итальянском Турине

Представляя кандидатуру Турина на проведение «Евровидения» в 2022 году, мэр Кьяра Аппендино напомнила, что в городе есть «помещения с подходящей вместимостью, расположенные в самом центре и легко доступные, способные вместить тысячи людей, кто захочет посетить мероприятие». Еще одним аргументом в пользу Турина стало то, что город недавно «стал хабом Ryanair — это гарантирует еще больше воздушных сообщений с остальным миром».

«Евровидение» — конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире — аудитория «Евровидения» составляет до 600 миллионов зрителей.

В 2021 году «Евровидение» проходило в Роттердаме. Победу на конкурсе одержала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Победители «Евровидения» уже анонсировали первые российские выступления — большие сольные концерты пройдут весной 2022 года.