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Вспоминаем вечеринки и поездки на электричке в новом клипе Mujuice на песню «Такое фиговое лето»

Электронный музыкант Mujuice выпустил клип на песню «Такое фиговое лето». Вспоминаем лето, спонтанность, поездки на электричке и то, как гуляли по путям. «Лето тупо класс, оно даже не вспомнит нас».

Идея и воплощение клипа на песню «Такое фиговое лето» принадлежат режиссеру Алене Шевченко. Во главе сюжета стоит ностальгия по лету, дружбе и тех маленьких вещах, которые начинаешь ценить, когда стал старше на 5 минут. Композиция вошла в первый за пять лет песенный альбом Mujuice Melancholium, выпущенный в марте этого года. 

Первая вокальная пластинка московского диджея, продюсера и исполнителя Ромы Литвинова Downshifting вышла в 2011 году. После пятилетнего перерыва, в 2016 году Mujuice вновь вернулся к песенному жанру и выпустил пластинку Amore e morte — с десятью треками, составленными из «перекрестных ссылок» и «смысловых тегов» и рассказывающими о нравах и атмосфере середины 2010-х. Третья песенная Melancholium — альбом-готический роман — не изменяя традициям, увидела свет через пятилетку.

Напомним, в декабре 2019 года электронный музыкант Mujuice выпустил альбом Regress. Пластинка насчитывает 8 треков, в том числе Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Позже был презентован клип на одну из песен с альбома, Circle of Salt — психоделический триллер с Александром Кузнецовым в главной роли.

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