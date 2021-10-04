Вспоминаем вечеринки и поездки на электричке в новом клипе Mujuice на песню «Такое фиговое лето»

Идея и воплощение клипа на песню «Такое фиговое лето» принадлежат режиссеру Алене Шевченко. Во главе сюжета стоит ностальгия по лету, дружбе и тех маленьких вещах, которые начинаешь ценить, когда стал старше на 5 минут. Композиция вошла в первый за пять лет песенный альбом Mujuice Melancholium, выпущенный в марте этого года.

Первая вокальная пластинка московского диджея, продюсера и исполнителя Ромы Литвинова Downshifting вышла в 2011 году. После пятилетнего перерыва, в 2016 году Mujuice вновь вернулся к песенному жанру и выпустил пластинку Amore e morte — с десятью треками, составленными из «перекрестных ссылок» и «смысловых тегов» и рассказывающими о нравах и атмосфере середины 2010-х. Третья песенная Melancholium — альбом-готический роман — не изменяя традициям, увидела свет через пятилетку.

Напомним, в декабре 2019 года электронный музыкант Mujuice выпустил альбом Regress. Пластинка насчитывает 8 треков, в том числе Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Позже был презентован клип на одну из песен с альбома, Circle of Salt — психоделический триллер с Александром Кузнецовым в главной роли.