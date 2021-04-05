Март-2021 отметился в мире музыки цифрой десять: The Weeknd перезаливает свой первый дебютный микстейп House Of Baloons 2011 года, группа «Нервы» выпускает неизданные хиты 2010-2012-х годов, а петербуржцы Sonic Death отмечают десятилетие существования группы. Редактор «Собака.ru» Даша Гладких собрала главные музыкальные новинки минувшего месяца и рассказывает, на что обратить внимание.
Скриптонит — «Свистки и бумажки»
На шестом альбоме «Свистки и бумажки» Скриптонит отдает дань классическому хип-хопу и добавляет к нему живые инструменты. И прямо с порога — на открывающем пластинку треке «Рамок нет» использует сэмпл-припев из I Got 5 On It дуэта Luniz и Майкла Маршалла и ставит после него минуту фортепианного соло. В большинстве своем спокойная, немного меланхоличная и полная воспоминаний пластинка окутывает облаком дыма — присядь, расслабься. Скриптонит впускает слушателя в альбом, как в свой дом, чтобы рассказать о себе очень многое.
The Weeknd — House Of Baloons
House Of Baloons был дебютным микстеймом канадца Эйбела Тесфайе. В треках музыкант использовал семплы из работ Aaliyah, Siouxsie and the Banshees, шугейз-групп Cocteau Twins и Beach House — из-за них пластинка не могла быть выпущена на стримингах и появилась только на сайте. Девять песен со сборника позже вошли в состав альбома Trilogy — подвергшись «пересборке», вычистке от конфликтных заимствований и получив другое сведение. Спустя 10 лет, уже в статусе суперзвезды и главного героя Супербоула The Weeknd выпускает микстейп в том исполнении, в котором его можно было скачать в 2011 году.
Дима Пантюшин и Саша Липский — «Пешеход»
Художник Дима Пантюшин и участник электронного дуэта Simple Symmetry Саша Липский выпустили визуально-музыкальный альбом «Пешеход», в котором переупаковали впечатления детства. Сделать это было давней мечтой первого, выросшей из идеи «а что, если представить, что есть человек, которому интересно посмотреть, но он слепой и для него надо сделать звуковое сопровождение». Так появилась песня «Книга», основанная на книжке с плакатами Пантюшина, а за ней еще 13 композиций — о детстве и малышах, пропавших телефонах и скучных партиях в шахматы.
Lana Del Rey — Chemtrails Over the Country Club
Chemtrails Over the Country Club является своеобразным продолжением Norman F*****g Rockwell. Хотя пластинка выдержана в стиле предшественника, на ней преобладают фолк и кантри. Аранжировки легки и умеренны в темпе, тексты более автобиографичны — в них Лана исследует внутренние конфликты и размышления. Теперь она предпочитает стриженным газонам голливудских холмов девственную природу Йосемите и Лорел Каньона, готовится покинуть Калифорнию вместе с возлюбленным и признает стремление к более простой жизни нереалистичным. Название лонгплея отсылает к городской легенде о химиотрассах, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты».
Mujuice — Melancholium
Первая вокальная пластинка московского диджея, продюсера и исполнителя Ромы Литвинова Downshifting вышла в 2011 году. На альбоме Mujuice из адепта интеллектуальной электроники неожиданно превратился в трепетного поэта. Пластинка стала резонансной для инди-музыки работой. Что неудивительно — тогда «в своей тонкой, ускользающей от однозначных трактовок лирике Mujuice удалось предельно точно уловить нерв эпохи».
После пятилетнего перерыва, в 2016 году Mujuice вновь вернулся к песенному жанру и выпустил пластинку Amore e morte — с десятью треками, составленными из «перекрестных ссылок» и «смысловых тегов» и рассказывающими о нравах и атмосфере середины 2010-х. Как будто не изменяя традиции, спустя еще одну пятилетку Литвинов выпускает песенник Melancholium — альбом-готический роман. Слушаем его и соглашаемся — сейчас бы нам всем «вместе на рехаб».
Kings of Leon — When You See Yourself
Спустя почти пять лет молчания Kings of Leon возвращаются с восьмой полноформатной пластинкой. «Самой личной» в дискографии — как говорит фронтмен Калеб Фоллоуилл, на ней много «крутых винтажных инструментов», подобных тем, что звучат в альбомах Pink Floyd и The Beatles. В текстах он рассказывает о «молодости и том возрасте, когда время течет так медленно, что хочется сбежать от реальности». К работе над созданием звука на When You See Yourself вновь привлекли Маркуса Дравса — он как и пятью годами ранее, на пластинке Walls, выступил в роли продюсера. «Жизнь, как артерия, пульсирует в этом альбоме» — чего и хотели добиться музыканты в это непростое для человечества время.
«Кровосток» — «Наука»
На новом альбоме «Кровосток» ничего не меняется, а мы и рады. Потому что пока «солнце делает блики, блендер делает смузи, психи делают тики и далее по тексту трека «Делают» — в мире все будет на своих местах. «Шило, Фельдеман и Фантомас» продолжают вести собственную криминальную хронику. Под сухие и минималистичные биты Шило бесстрастно зачитывает от лица гопников и бандитов, которые неизменно мочат неугодных по принципам ветхозаветной морали — око за око, зуб за зуб: «Втюхиваете *** [фигню] вместо реальности? Получите в обраточку зло банальности».
Sonic Death — «Ночь длинных баллад»
Десятый альбом к 10-летию «Соник Смерти», одной из групп многостаночника Арсения Морозова, это 10 треков о тоске, любви, мертвецах, иллюминатах и серфинге под луной. Мрачность текстов разбавлена здесь гаражным звучанием и почти серф-рок гитарами. «Можно писать всякую хрень про десять лет своей жизни, бла-бла-бла, но жизнь сама по себе — монотонное ежедневное душнилово в поисках выгоды. Так было бы, если бы я был один, но к счастью у меня есть чуваки, которые наполняют смыслом каждую цифру на календаре. Спасибо, ребята. Я это вы, вместе мы смерть», — говорит Морозов о новом релизе. Поздравляем с юбилеем и желаем добить до «двадцатки».
SP4K — MK ULTRA
От восхищения «девочкой в платье Fred Perry» на дебютном песенном альбоме «Аутсайдер» до выливания «злости, которую копил в себе с детства» — такой путь проделал известный по работе с Boulevard Depo и Thomas Mraz битмейкер из Петербурга SP4K за два года. Мультижанровый и грубый, переполненный агрессией и гитарными рифами мини-альбом MK ULTRA погружает во внутренний мир и не дает забыть о внешнем. Композиционно выстроенный, релиз становится полноценным размышлением и рефлексией. «Ультранасилие порождай» и «мне так комфортно с вами здесь, на днище» соседствуют с самокопанием и поиском правды. К слову, заканчивается все хорошо — музыкант просит не цитировать его и не делать поспешных выводов.
Pharaoh — Million Dollar Depression
«Мне кажется, что я привык, моя душа в мясо истерзана. Среди грязных разбитых корыт я служу для твоей души губящим лезвием», читает Pharaoh на открывающей новую пластинку Million Dollar Depression песне «Перед смертью все равны». Это второй полноценный альбом рэпера, выпущенный за два года. И если предшественник, лонгплей «Правило», был экскурсом в нуарный синти-поп, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание — с альтернативными гитарами, грозным эксцентричным звучанием и даже акустическим unplugged-фрагментом.
Obladaet — Players Club
Пластинка Players Club открывает новую главу творчества Obladaet. Здесь Назар представляет концепцию закрытого клуба, своего рода тайного общества игроков. На альбоме рэпер жонглирует символичными отсылками к азартным и спортивным играм, поддерживая общую идею альбома в том числе в названиях треков. В поисках звука для новой пластинки Obladaet отправился в Лондон, где работал на студии с uk drill битмейкерами Ghosty, Gotcha и AV. На фитах в отметились Thrill Pill, V9 (UK), Polyana и британское объединение артистов Last Night in Paris.
Justin Bieber — Justice
Работая над новым альбомом Justice, Джастин Бибер поставил себе цель сделать музыку уютной и утешающей, написать такие песни, которые бы помогали людям справиться с одиночеством: «Я понимаю, что не смогу разобраться со всей несправедливостью в мире разом, но если мы все приложим наш талант к тому, чтобы помочь планете и нам самим, мы станем гораздо ближе друг к другу». На саппорте миссии Бибера Chance The Rapper, Khalid, The Kid Laroi, Burna Boy, Giveon, Бенни Бланко, Доминик Файк и Даниэл Сезар, в рамках deluxe-версии — Quavo, Lil Uzi Vert, DaBaby и Джейден Смит.
Гречка — «Не за что»
Герои четвертого студийного альбома певицы Гречки уже не гуляют и не ходят на тусовки, а все чаще сидят на кухне, боясь поговорить друг с другом. Большинство песен на пластинке исполнительница отдает своим переживаниям о расставании с близким человеком. Собирать альбом Гречке помог Дмитрий Гущин из петербургской группы Pravada: «У меня был не очень хороший период, мне приходилось постоянно сталкиваться с паническими атаками. Из-за этого мне казалось, что я вообще больше ничего не буду выпускать, мне просто не хватало на это сил, но Дима спас всю ситуацию, заразил меня надеждой и поверил в меня. Мне очень повезло, что рядом со мной был такой человек».
Трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой «Я — голос ваш»
Трибьют-альбом «Я — голос ваш» от ВКонтакте и лейбла «Первое музыкальное» приурочен ко дню памяти Анны Ахматовой — 5 марта 1966 года поэтесса скончалась в московском Домодедово. Альбом состоит из 10 композиций, в записи которых приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и Ах Астахова. Поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц, а ее творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи.
Dorofeeva — Dofamin
Надя Дорофеева обретает целостность и уже в статусе самостоятельной единицы выпускает дебютный сольный мини-альбом Dofamin. Бывшая участница дуэта «Время и Стекло» признается, что испытала мощные приливы счастья во время работы над релизом, открыв в себе любовь к написанию песен. Отсюда и нэйминг в честь гормона, отвечающего за чувство удовольствия: «Кайф — когда собираешь свою команду, когда не делишь ответственность. Кайф — когда получилось написать песню, когда сам приложил руку к ее звуку. Кайфово петь, когда чувствуешь каждую строчку в своей песне и поешь о том, что прожил».
Вера Полозкова х OQJAV — «Сегодня будет шоу»
Клип на стихотворение «Сегодня будет шоу» поэтесса Вера Полозкова выпустила в день своего рождения, 5 марта. В видео фронтмен OQJAV Вадик Королев не поет, но танцует — и признается, что «сняться в клипе на этот стих Веры было интереснее "Узника Азкабана"». Создавал музыку клавишник группы Ярослав Тимофеев. Он даже слегка «обманул систему» — писал уже на снятый и смонтированный видеоряд. Получилась нервная, полная торжественного саморазоблачения музыка — «такой пьяный, гибельный реквием». А потом стало понятно, что «каждый из нас сейчас немного Конрад Пирс»
Хаски — «За Байкалом»
Продолжая идеи «Поэмы о Родине», Хаски выпускает новый трек «За Байкалом» — о тех людях, которые проживают свою жизнь за главным озером мира. В нем рэпер рассуждает о суровой жизни в регионах, сравнивает местный быт с «зоновскими лекалами» и рисует образы людей: «Я благодарю в твоем лице всех, кто ко мне был тепел. Горькие обиды опадают, как пиявки. Пусть солнце-каравай шевелится на прилавке. Пусть бабушка и дедушка присядут у калитки, пусть на мамином лице кипит уха улыбки». За музыку отвечал битмейкер White Punk, за сведение — BollywoodFM.
Evanescence — The Bitter Truth
Еще одна цифра десять — первый с 2011 года альбом группы Evanescence. Пластинка The Bitter Truth насчитывает 12 треков, над которыми вместе с музыкантами работал продюсер Ник Раскулинец. Из оригинального состава осталась только солистка Эми Ли. За 10 лет, по ее словам, многое изменилось: она переехала из Нью-Йорка в Нэшвилл, стала мамой в 2014 году и решила сделать паузу в музыке. Вернуться к написанию песен ее подтолкнула смерть младшего брата, которому посвящена одна из композиций: «Я прошла через многое — и взлеты, и падения, — и альбом стал путешествием через мой опыт».
«Нервы» — «Неизданное 2010-2012»
Отметив в марте свое 11-летие, группа «Нервы» выпускает неизданные песни времен 2010-2012-х годов. На самом деле они уже были выпущены — фанаты могли услышать их в записях с концертов на диктофон и коротких демках на страницах ВКонтакте. Получился своеобразные «телепорт в прошлое» или «назад в будущее» для всех преданных и помнящих свою молодость. Если кому-то захочется погрузиться еще глубже в воспоминания, то первый сольный альбом фронтмена Жени Мильковского еще до образования группы «Нервы» также стал доступен на всех цифровых площадках. Самый распространенный комментарий под релизами: «До сих пор помню все наизусть».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.