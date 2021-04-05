Гречка — «Не за что»

Герои четвертого студийного альбома певицы Гречки уже не гуляют и не ходят на тусовки, а все чаще сидят на кухне, боясь поговорить друг с другом. Большинство песен на пластинке исполнительница отдает своим переживаниям о расставании с близким человеком. Собирать альбом Гречке помог Дмитрий Гущин из петербургской группы Pravada: «У меня был не очень хороший период, мне приходилось постоянно сталкиваться с паническими атаками. Из-за этого мне казалось, что я вообще больше ничего не буду выпускать, мне просто не хватало на это сил, но Дима спас всю ситуацию, заразил меня надеждой и поверил в меня. Мне очень повезло, что рядом со мной был такой человек».