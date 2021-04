Kings of Leon — When You See Yourself

Спустя почти пять лет молчания Kings of Leon возвращаются с восьмой полноформатной пластинкой. «Самой личной» в дискографии — как говорит фронтмен Калеб Фоллоуилл, на ней много «крутых винтажных инструментов», подобных тем, что звучат в альбомах Pink Floyd и The Beatles. В текстах он рассказывает о «молодости и том возрасте, когда время течет так медленно, что хочется сбежать от реальности». К работе над созданием звука на When You See Yourself вновь привлекли Маркуса Дравса — он как и пятью годами ранее, на пластинке Walls, выступил в роли продюсера. «Жизнь, как артерия, пульсирует в этом альбоме» — чего и хотели добиться музыканты в это непростое для человечества время.