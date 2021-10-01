Вера Полозкова и Александр Маноцков общаются посредством антифонного диалога на новом альбоме поэтессы

Вера Полозкова и музыкант Александр Маноцков общаются посредством антифонного диалога на новом альбоме поэтессы. Внутри «Антифонов» — 14 стихотворений и 13 песенных композиций.
Антифоны — форма произнесения текста, которая чередует чтение и пропевание. Альбом поэтессы Веры Полозковой и композитора Александра Маноцкова — редкий для российской музыки пример сочетания песенного жанра с и spoken word. Один и тот же стих и читается, и пропевается — за первое традиционно отвечает Полозкова, за второе — Маноцков. Из музыкальной составляющей здесь только бас-гитара. Текст как бы высвечивается с разных сторон, и возникает антифонный диалог.
«Звучание — изначальная, самая естественная форма бытования поэзии. Собственно, любое чтение стихотворения вслух это уже процесс музыкальный, и музыкальность — это единственное отличие поэтической речи от прозы. Когда Вера Полозкова читает свои тексты со сцены — это уже музыка. Чем же тогда пение отличается от чтения и зачем оно нужно? Тем, что и время, и интонация в пении организованы с гораздо большей определенностью. Песня — это всегда некий «поворот» стихотворного текста», — говорится в описании альбома.
Напомним, в прошлом октябре Вера Полозкова опубликовала альбом «Высокое разрешение». Всего на сборнике — 7 стихотворений, музыкальное сопровождение к которым написал композитор Эдуард Коновалов.
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