Вера Полозкова и Александр Маноцков общаются посредством антифонного диалога на новом альбоме поэтессы

«Звучание — изначальная, самая естественная форма бытования поэзии. Собственно, любое чтение стихотворения вслух это уже процесс музыкальный, и музыкальность — это единственное отличие поэтической речи от прозы. Когда Вера Полозкова читает свои тексты со сцены — это уже музыка. Чем же тогда пение отличается от чтения и зачем оно нужно? Тем, что и время, и интонация в пении организованы с гораздо большей определенностью. Песня — это всегда некий «поворот» стихотворного текста», — говорится в описании альбома.

Напомним, в прошлом октябре Вера Полозкова опубликовала альбом «Высокое разрешение». Всего на сборнике — 7 стихотворений, музыкальное сопровождение к которым написал композитор Эдуард Коновалов.