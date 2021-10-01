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Музыка

Группа RSAC выпустила альбом «Не важно что говорят кисы», записанный при участии певицы марбл

Группа RSAC выпустила новый альбом «Не важно что говорят кисы». Пластинка, записанная при участии певицы марбл, стала итогом творческих поисков фронтмена Феликса Бондарева — 10 песен, вошедших в лонгплей, писались на протяжении более трех лет.

В записи альбома приняла участие новая в коллективе RSAC вокалистка марбл, уже отметившаяся в сотрудничестве с Феликсом Бондаревым в кавер-версии песни «Мальчик мой». Традиционно над пластинкой Бондарев работал самостоятельно — и как автор слов и музыки, идеи обложки, и как продюсер альбома.

«Запись этой пластинки оказалась для меня самой долгой, сочинение и постпродакшн заняли 3,5 года. За это время я переосмыслял актуальную музыку периода пост-популярности, уделял внимание и современной повестке в мировом сообществе, вдохновляясь Coil, Леонардом Коэном, Opus III, Филипом Глассом и группой CENTR», — поделился Бондарев. Участник последний, рэпер SLIMUS также отметился на альбоме — выступив в качестве приглашенного исполнителя и автора своей партии в песне «киса на опыте».

В свои 32 Феликс, по его словам, чувствует себя прекрасно — ему нравится все, что с ним происходит, и он «голоден до всего». И в новом релизе музыкант себе не изменяет. Здесь и ставшие его «визитной карточкой» хулиганские, лаконичные тексты, плотные низкие басы, простые лирические гитарные партии и электронные инструменты.

Послушать альбом «Не важно что говорят кисы» группы RSAC можно на всех цифровых площадках.

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