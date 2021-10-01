Группа RSAC выпустила альбом «Не важно что говорят кисы», записанный при участии певицы марбл

В записи альбома приняла участие новая в коллективе RSAC вокалистка марбл, уже отметившаяся в сотрудничестве с Феликсом Бондаревым в кавер-версии песни «Мальчик мой». Традиционно над пластинкой Бондарев работал самостоятельно — и как автор слов и музыки, идеи обложки, и как продюсер альбома.

«Запись этой пластинки оказалась для меня самой долгой, сочинение и постпродакшн заняли 3,5 года. За это время я переосмыслял актуальную музыку периода пост-популярности, уделял внимание и современной повестке в мировом сообществе, вдохновляясь Coil, Леонардом Коэном, Opus III, Филипом Глассом и группой CENTR», — поделился Бондарев. Участник последний, рэпер SLIMUS также отметился на альбоме — выступив в качестве приглашенного исполнителя и автора своей партии в песне «киса на опыте».

В свои 32 Феликс, по его словам, чувствует себя прекрасно — ему нравится все, что с ним происходит, и он «голоден до всего». И в новом релизе музыкант себе не изменяет. Здесь и ставшие его «визитной карточкой» хулиганские, лаконичные тексты, плотные низкие басы, простые лирические гитарные партии и электронные инструменты.

Послушать альбом «Не важно что говорят кисы» группы RSAC можно на всех цифровых площадках.