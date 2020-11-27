RSAC и певица марбл выпустили кавер на песню Светланы Владимирской «Мальчик мой»

Музыкант Феликс Бондорев выпустил новую песню в рамках проекта RSAC. Претендующую стать новым хитом — во многом потому, что это кавер на песню Светланы Владимирской «Мальчик мой», ставшую культовой в 90-х.
С выходом композиции Бондарев объявляет о начале новой эры проекта RSAC, к которому в качестве солистки присоединилась певица марбл. Она заменила исполнительницу Ella, вместе с которой летом 2019 года Бондарев выпустил совместный альбом «Фелла» — с такими композициями, как NBA и «Поезда».
Музыканты нашли друг друга в Instagram и быстро нашли точки соприкосновения в творчестве. И Феликс, и марбл в данный момент живут в Петербурге и активно готовят к релизу новый музыкальный материал.
А вот как звучит песня «Мальчик мой» в исполнении Светланы Владимирской:
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