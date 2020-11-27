RSAC и певица марбл выпустили кавер на песню Светланы Владимирской «Мальчик мой»

С выходом композиции Бондарев объявляет о начале новой эры проекта RSAC, к которому в качестве солистки присоединилась певица марбл. Она заменила исполнительницу Ella, вместе с которой летом 2019 года Бондарев выпустил совместный альбом «Фелла» — с такими композициями, как NBA и «Поезда».

Музыканты нашли друг друга в Instagram и быстро нашли точки соприкосновения в творчестве. И Феликс, и марбл в данный момент живут в Петербурге и активно готовят к релизу новый музыкальный материал.