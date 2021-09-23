Александр Болотин: «Мечтаю стать более стабильным пианистом — не зависеть так сильно от вдохновения»

Анна: Давай так. Ты пианист, работаешь как пианист, выступаешь как пианист, живешь как пианист. Я правильно понимаю?

Александр: Да, сто процентов.

Анна: И давно тебя так угораздило?

Александр: Не могу сказать, что так было всегда. Вот ты сказала, я живу как пианист. И да, все именно так и начиналось: больше всего времени я проводил за роялем — и это было самое интересное в моей жизни. Но так было не всегда. Хотя... сейчас мне снова стало так же интересно, как раньше. Потому что... не знаю как сказать. Не могу же я говорить, как у меня все было плохо…

Анна: Я тоже не могу сказать, что это как раз, наоборот, интересно. Но если у тебя был кризис в профессии и ты его преодолел, это может быть ценным опытом для людей в аналогичной ситуации. Это то, что люди обычно прячут. И когда такое случается, человек думает: «Блин, со мной что-то не так, наверное, мне не стоит этим заниматься». А у тебя случилось явно по-другому.

Александр: Ну да. Могу сказать, что когда я поступил в Консерваторию, это было года четыре назад уже, вот тогда я немного потерял интерес. С одной стороны, было много концертов. Но они не доставляли удовольствия — я ощущал, что все дается с гораздо большим трудом, чем раньше. Я даже думал уйти из музыки. Ты должен гореть, делиться эмоциями, переживаниями в музыке через концерты, через любые выступления — а я перестал хотеть делиться. Но, наверное, сейчас я с этим справился. Сейчас все нормально.

Анна: У тебя был тяжелый период? Или просто надоело это все? Или ты повзрослел и все это приняло пугающий профессиональный оборот?

Александр: Думаю, это было связано с процессом моего взросления. Я был довольно замкнутым человеком. И закрытость мешала: когда такой характер, жанр концерта и публичного выступления не кажется естественным.

Анна: А как тебя вообще занесло в эту профессию? У тебя просто все получалось и тебе говорили: «Саша, иди дальше»?

Александр: Недавно мы обсуждали с моим профессором, почему эта замкнутость вдруг начала так вылезать. И я думаю, у меня есть ответ. Когда я начал заниматься фортепиано, мне нравилось вкладывать свою жизнь в музыку. Делал я это исключительно сам для себя, в своей комнате, где никто не видит. И получал кайф. Я начал учиться музыке — и мне продолжало нравиться: я все еще был в своей комнате, где играл сам себе. Потом начались концерты. Пока я был ребенком, я ничего не понимал: просто ребенок играет на рояле. Когда я повзрослел, я понял разницу между игрой для себя и выступлением на публику. Это большая разница. Мне стало это сильно мешать. Я стал мало заниматься и много времени думал: «Ну хорошо, мне действительно больше всего нравится музыка, но нужно что-то решить с закрытостью». Я начал с этим работать.