Что послушать на кухонной посиделке в Петербурге? Вот плейлист от группы ЛАУД

Плейлист «Треки для посиделок на кухне в Петербурге» музыканты трио ЛАУД составили для издания The Flow. В него вошли 10 песен для всех стадий домашней вечеринки. Трек-открытие Sade «Smooth Operator» для времени, когда «еще идут милые беседы под вино, все улыбаются, шутят, общаются на светские темы». «Lomay Lomay» от дуэта Locked Club идеально ставить «в пик вечеринки — и заранее предупредить соседей, что будет шумно и странно». Финишировать можно под «Гоу Вегас» «Черной Экономики» — когда «все движется к финалу и кондиция на максимуме».

Послушать плейлист «Треки для посиделок на кухне в Петербурге» от ЛАУД можно на Apple Music.

Напомним, в феврале 2021 года трио ЛАУД выпустили новый альбом «Красный закат». На пластинке 10 треков, 8 из которых записаны при участии других музыкантов — в том числе исполнителя Thomas Mraz, группы Cream Soda и петербуржцев TAPENIGHT.