18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Рэпер согласился — и уже раздал каждому по куплету

Кажется, нас ждет коллаборация года: телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Рэпер согласился — и уже раздал каждому по роли: Тинки-Винки запишет хук, Дипси и По будут отвечать за куплеты, а Ля-ля зафиналит композицию.

Телепузик По в образе Lil Nas X. Фото: @TeletubbiesHQ

Обложка альбома Montero

Идея записать фит принадлежит телепузикам — они предложили Lil Nas X работать над совместкой прямо в Twitter. Для привлечения внимания герои даже прибегнули к фотошопу, разместив себя на обложке дебютного альбома рэпера Montero.

На вопрос телепузиков, «можем ли мы зафитовать на следующем альбоме», Lil Nas X ответил незамедлительно, в тот же день. «Ставка принята! Я и Тинки-Винки на хуке, Дипси и По на куплетах, а финал позволим сделать Ля-ле», — твитнул рэпер.

Lil Nas X получил известность после выхода кантри-рэп-сингла Old Town Road, который завирусился в рамках «Yeehaw Challenge» в ТикТок — песня достигла номера один в чарте Billboard Hot 100. Montero — первая полноформатная пластинка рэпера, вышедшая в сентябре 2021 года.

На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялось награждение лауреатов премии MTV Video Music Awards-2021. Лучшим клипом по итогам года признано видео Lil Nas X на песню «Montero (Call Me By Your Name)». Также триумфаторами премии стали Оливия Родриго и Джастин Бибер.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: