Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Рэпер согласился — и уже раздал каждому по куплету

Кажется, нас ждет коллаборация года: телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Рэпер согласился — и уже раздал каждому по роли: Тинки-Винки запишет хук, Дипси и По будут отвечать за куплеты, а Ля-ля зафиналит композицию.
Идея записать фит принадлежит телепузикам — они предложили Lil Nas X работать над совместкой прямо в Twitter. Для привлечения внимания герои даже прибегнули к фотошопу, разместив себя на обложке дебютного альбома рэпера Montero.
На вопрос телепузиков, «можем ли мы зафитовать на следующем альбоме», Lil Nas X ответил незамедлительно, в тот же день. «Ставка принята! Я и Тинки-Винки на хуке, Дипси и По на куплетах, а финал позволим сделать Ля-ле», — твитнул рэпер.
alright bet! me and tinky winky on the hook, dipsy & po on the verses and we’ll let laa laa do the outro https://t.co/Luqx2t25Jx— MONTERO 🦋 (@LilNasX) September 17, 2021
Lil Nas X получил известность после выхода кантри-рэп-сингла Old Town Road, который завирусился в рамках «Yeehaw Challenge» в ТикТок — песня достигла номера один в чарте Billboard Hot 100. Montero — первая полноформатная пластинка рэпера, вышедшая в сентябре 2021 года.
На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялось награждение лауреатов премии MTV Video Music Awards-2021. Лучшим клипом по итогам года признано видео Lil Nas X на песню «Montero (Call Me By Your Name)». Также триумфаторами премии стали Оливия Родриго и Джастин Бибер.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.