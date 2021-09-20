Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Рэпер согласился — и уже раздал каждому по куплету

Идея записать фит принадлежит телепузикам — они предложили Lil Nas X работать над совместкой прямо в Twitter. Для привлечения внимания герои даже прибегнули к фотошопу, разместив себя на обложке дебютного альбома рэпера Montero.

На вопрос телепузиков, «можем ли мы зафитовать на следующем альбоме», Lil Nas X ответил незамедлительно, в тот же день. «Ставка принята! Я и Тинки-Винки на хуке, Дипси и По на куплетах, а финал позволим сделать Ля-ле», — твитнул рэпер.