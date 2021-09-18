Канье Уэст подписывается на случайные профили с черными аватарками в Instagram

Раньше Канье был подписан в Instagram только на свою бывшую жену Ким, однако после развода ситуация изменилась. Сейчас, например, пользователи сети заметили, что он подписался на разные аккаунты с черными аватарками. В их числе оказались как и знаменитости — Кендрик Ламар, 88-Keys, Дензел Карри, Фай Хадра, так и малоизвестные люди с небольшим количеством подписчиков.

Также издание The Flow обратило внимание, что на некоторые такие профили подписаны близкие люди Канье. Так, за страницей пользователя superrrdani с 234 подписчиками еще следит Ким Кардашьян.