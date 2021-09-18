Канье Уэст подписывается на случайные профили с черными аватарками в Instagram

Рэпер Канье Уэст подписался в Instagram на более 200 аккаунтов с черными аватарками, как и его обложка к последнему альбому «Donda». Что происходит? Никто не знает!
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Фото: Shutterstock
Раньше Канье был подписан в Instagram только на свою бывшую жену Ким, однако после развода ситуация изменилась. Сейчас, например, пользователи сети заметили, что он подписался на разные аккаунты с черными аватарками. В их числе оказались как и знаменитости — Кендрик Ламар, 88-Keys, Дензел Карри, Фай Хадра, так и малоизвестные люди с небольшим количеством подписчиков.
Также издание The Flow обратило внимание, что на некоторые такие профили подписаны близкие люди Канье. Так, за страницей пользователя superrrdani с 234 подписчиками еще следит Ким Кардашьян.
Напомним, в конце августа Канье Уэст выпустил альбом Donda. 10-й по счету в дискографии рэпера и наделавший шуму задолго до того, как появился на стримингах. На пластинке 26 треков — и это самый большой по продолжительности релиз музыканта.
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