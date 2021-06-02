Группа 2H Company воссоединяется! К работе над проектом вернутся Илья Барамия, Миша Феничев и Михаил Ильин

Воссоединение группы произойдет под новым названием — 3H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Первое с 2009 года живое выступление состоится уже этим летом — на фестивале St. Fields в «Севкабель Порту».

Первый после воссоединения релиз 3H Company выйдет весной 2022 года.

«Думая о том, что можно сказать про воссоединение, я представляю плохо освещенную маленькую сцену в видавшем виды безлюдном баре. На нее из темноты выходят три грузных джаз-музыканта с палочками и седой щетиной. Но все это звучит грустно, и в памяти всплывает спасительная аналогия: седобородые старики из Beastie Boys встречаются в нью-йоркском парке и начинают неистово рубиться в баскет. В общем, я точно так же, с удовольствием, порублюсь при нашей игре», — объясняет Миша Феничев.

«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — говорит Илья Барамия.