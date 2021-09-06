Искусственный интеллект дописал незаконченную 10-ю симфонию Бетховена

Музыканты обратились за помощью к ученому Флориану Коломбо из Технического университета EPFL. Он в течение десяти лет создавал нейросеть, которая способна написать музыку. Коломбо загрузил в алгоритм все 16 струнных квартетов Бетховена, чтобы программа выделила основные гармонические и мелодические структуры композитора. Затем нейросеть создала произведение на основе одного из фрагментов темы, которая, по мнению экспертов, могла быть черновиком 10-й симфонии.

Музыкальную пьесу, созданную нейросетью, Берни назвал BeethovANN Symphony 10.1, где ANN — это Artificial Neural Network («искусственная нейронная сеть»). Композицию исполнили на концерте в Лозанне. Музыканты во время репетиции были удивлены, сколь гармоничной получилась музыка, созданная ИИ. По словам Коломбо, в симфонии есть что‑то от Бетховена, но все-таки это BeethovANN, и слушателям открывается что-то новое.

Петербург станет российской столицей искусственного интеллекта. Смольный, «Газпром нефть» и три ведущих политехнических университета города подписали соглашение о начале совместной деятельности в сфере развития данной технологии. Так, в скором времени в Петербурге появится научно-образовательный центр, создание которого, по мнению градоначальников, «позволит совершить настоящий прорыв в развитии умной экономики».

Студентов российских университетов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. На основании данных цифрового следа учащихся будет оцениваться их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни вуза и даже поведение.