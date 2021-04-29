От «Любви, смерти и роботов» до «Пищеблока»: 19 лучших сериалов мая 2021 года

Продолжение анимационной антологии про будущее «Любовь, смерть и роботы», хоррор про пионеров-вампиров по роману Алексея Иванова «Пищеблок» и спецэпизод «Времени приключений» — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, которые выйдут на платформах и ТВ в мае.
«Интергалактик» / Intergalactic, премьера (Sky)
Драматический сай-фай, названный как песня Beastie Boys, рассказывает историю банды женщин-заключенных во главе с несправедливо осужденной полицейской, которые угоняют корабль, что бороздить просторы вселенной и открывать космические глубины в своих душах и галактике. В касте — актрисы, знакомые зрителям, в основном, по сериалам: Саванна Штейн, Наташа О’Кифф, Имоджен Дэйнес, Саманта Шницлер и Шэрон Дункан-Брюстер.
С 1 мая, «Амедиатека»
«Девушка по вызову» / The Girlfriend Experience, 3 сезон (Starz)
Спродюсированный на начальном этапе Стивеном Содербергом проект заходит на третий сезон — в его основе одноименный фильм режиссера. На этот раз историей занималась автор «Теряя контроль» Аня Марквардт. Она попробовала вдохнуть немного воздуха в сюжет. На этот раз завоевывать мир эскорта и секс-услуг будет специалистка по нейробиологии из Лондона Айрис, которую играет Джулия Голден Теллес из «Любовников».
С 3 мая, «Амедиатека»
«Звездные войны: Бракованная партия» / Star Wars: The Bad Batch, премьера (Disney+)
Анимационный сериал основан на каноничной вселенной «Звездных войн», но является спин-оффом «Войны клонов». Речь пойдет о бракованной партии, отличающейся от оригинал Джанго Фетта, и их миссиях в далекой-далекой галактике.
С 4 мая, Disney+
«Секс, инста, экзамены» / «Секс, Інста і ЗНО», премьера («1+1»)
Среди релизов Start за «Медиатором», вторым сезоном «Вампиров средней полосы» и третьим «Содержанок» почти затерялся украинский драмеди-проект «Секс, инста, экзамены» Антонио Лукича («Мои мысли тихие») и шоураннера Ирины Никончук. Как и «Мертвые ласточки», это попытка говорить с подростками и молодыми взрослыми на понятном им языке (и не так важно, русский это или украинский). Для большинства актеров сериала — это дебют в кино, их набрали в университете им. И. Карпенко-Карого.
С 5 мая, Start
«Наследие Юпитера» / Jupiter’s Legacy, премьера (Netflix)
Основанный на комиксе создателя серий Kingsman и «Пипец» Марка Миллара проект о том, что проблемы отцов и детей не чужды и супергероям (как будто кто-то сомневался, что все они вышли из хитона греко-римской мифологии). По сюжету потомки титанов, получивших силу в 1930-х, больше одержимы популярностью и успехом, чем мировым порядком.
С 7 мая, Netflix
«Мистический квест» / Mythic Quest: Raven's Banquet, 2 сезон (Apple TV+)
Кажется, Apple TV+ что-то знали, посвятив вышедший еще до разгара пандемии комедийный сериал сейчас перспективному, как никогда, геймдеву — в нем группа разработчиков вынуждена обслуживать идеи амбициозного босса-эгоцентрика. Тот хочет создать величайшую в мире игру с собой в главной роли. Специальным гостем во втором сезоне станет Снуп Догг в роли самого себя.
С 7 мая, Apple TV+
«Мир! Дружба! Жвачка!», 2 сезон (ТНТ)
Продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых на крыше. В проекте появится новая девчонка (Полина Гухман из «Маши»), а страну захватят финансовые пирамиды для выманивания ваучеров и накоплений у дорогих россиян.
С 10 мая, ТНТ, Premier
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death + Robots, 2 сезона (Netflix)
Подробностей, о чем же конкретно будет продолжение анимационной антологии пока нет — очевидно, что вновь о любви, смерти и роботах и в разной художественной стилистике. Второй сезон опять спродюировали Дэвид Финчеро и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.
С 14 мая, Netflix
«Пакт» / The Pact, премьера (BBC Wales)
Криминальную драму про пятерых друзей и их тайны прошлого от сценариста «Доктора Кто» Пита МакТига в британской прессе называют потенциальным хитом BBC Cymru Wales — Уэльского подразделения ТВ-гиганта. В его касте, например, такие мастера саспенса и нуара, как Лора Фрейзер из «Во все тяжкие», Джули Хесмондал из «Убийства на пляже» и Эдди Марсан из «Рэя Донована».
С 18 мая, «Амедиатека»
«Пищеблок», премьера («КиноПоиск HD»)
Профессионал славянских хорроров Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста») попробует избавиться от проклятия снимать только мистические триллеры в экранизации романа Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»). Формально фактура тут тоже детские страшилики и пионеры-вампиры, но «Пищеблок», конечно, это одна большая метафора, которая, надеемся, сохранится и в сериале.
С 19 мая, «КиноПоиск HD»
«Клиника счастья», премьера (KION)
В постсоветской России «Половое воспитание» необходимо взрослым людям не меньше, чем британским подросткам — по крайней мере, так считают создатели сериала «Клиника счастья» с Дарьей Морозой. В этой эротической мелодраме звезда «Содержанок» играет сексолога, помогающего людям наладить интимную жизнь. Вошедшие в проект истории основаны на реальных медицинских кейсах.
С 19 мая, KION
«Время приключений: Далекие земли» / Adventure Time: Distant Lands, спецвыпуск (HBO)
Долгожданный проект для фанатов закончившегося несколько лет назад «Времени приключений» — часовые спецэпизоды про отдельных героев вселенной, но с незименными Финном и Джейком. Это уже третий выпуск.
С 20 мая, HBO Max
«Не с первой попытки» / Trying, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов — найти того самого малыша.
С 21 мая, Apple TV+
«Проступки во Флэтбуше» / Flatbush Misdemeanors, премьера (Showtime)
Комедия «Проступки во Флэтбуше» по-настоящему бойкая и живая, так как родилась из снятого на коленке веб-сериала о двух друзьях из Бруклина. Чуть более модный продакшн не испортил изначальную идею Кевина Исо и Дэна Перлмана. В новой версии он смотрятся все также свежо.
С 24 мая, «Амедиатека»
«Пациенты» / In Treatment, 4 сезон (HBO)
HBO на радость фанатам решил вдруг вернуть драматический медицинский сериал, закончившийся еще в 2010-м. Впрочем, лечить в четвертом сезон спустя 11 лет будет не герой Гэбриела Бирна, а новый терапевт в исполнении трехкратной обладательницы премии «Эмми» Узо Адубы («Оранжевый — хит сезона»).
С 24 мая, «Амедиатека»
«Рагнарек» / Ragnarok, 2 сезона (Netflix)
Второй сезон норвежско-датского эпоса про Тора воплотившегося в школьника Магне (Давид Александр Шохолт). Напомним, в скандинавском городе Эдда неспокойно — грядет экологическая катастрофа из-за завод местных богачей Ютулов. Магне с друзьями и братом берется всех спасти.
С 27 мая, Netflix
«Чудовище должно умереть» / The Beast Must Die, премьера (BritBox)
Мини-сериал — экранизация одноименного детектива 1938 года Николаса Блейка. Под таким псевдонимом писал тогда уже довольно известный английский поэт Сесил Дэй‑Льюис. По сюжету безутешная мать собирается отомстить насмерть сбившему ее ребенка водителю. Главные роли в сериале сыграли Джаред Харрис («Корона», «Чернобыль») и Каш Джамбо («Хорошая борьба»).
С 28 мая, «Амедиатека»
«Обитель», премьера («Россия-1»)
Трейлер сериала «Обитель» начали крутить на «России-1» с многообещающей плашкой «Скоро», переиздание одноименного романа Захара Прилепина уже вышло в кинообложке — все это верные маркеры того, что проект вот-вот все же пустят по ТВ (по традиции наши телеканалы в релизах ценят внезапность, а не программирование). Снял картину автор «Географ глобус пропил» Александр Велединский, в роли заключенного Соловецкого лагеря Артема Горяинова выступил Евгений Ткачук, его возлюбленную чекистку Галину играет Александра Ребенок, ее ревнивого и всесильного гражданского мужа — Сергей Безруков.
С мая, «Россия-1», «Смотри»
«Кровные» / Bloods, премьера (Sky)
Незамысловатый ситком, но с фирменным британским юмором про двух медиков скорой помощи: сурового чернокожего британца Малика, ведущего непопулярный видеоблог, и жизнерадостной блондинки Венди. Их отношения, конечно, пройдут (по традиции) все стадии от полного неприятия до большой дружбы.
С мая, «Амедиатека»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.