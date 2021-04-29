От «Любви, смерти и роботов» до «Пищеблока»: 19 лучших сериалов мая 2021 года

«Секс, инста, экзамены» / «Секс, Інста і ЗНО», премьера («1+1»)

Среди релизов Start за «Медиатором», вторым сезоном «Вампиров средней полосы» и третьим «Содержанок» почти затерялся украинский драмеди-проект «Секс, инста, экзамены» Антонио Лукича («Мои мысли тихие») и шоураннера Ирины Никончук. Как и «Мертвые ласточки», это попытка говорить с подростками и молодыми взрослыми на понятном им языке (и не так важно, русский это или украинский). Для большинства актеров сериала — это дебют в кино, их набрали в университете им. И. Карпенко-Карого.

С 5 мая, Start