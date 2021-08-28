18+
  • Развлечения
  • Музыка

Российские силовики нагрянули ночью к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

Солиста Rammstein Тилля Линдеманна, который приехал в Россию, чтобы выступить на фестивалях в Твери и в Москве, навестили ночью силовики. Фотографии немецкого музыканта в окружении сотрудников правоохранительных органов в штатском появились в телеграм-каналах.

Как стало известно позднее, такой поздний визит был связан с коронавирусными ограничениями. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Фронтмен группы Rammstein должен выступить 29 августа на фестивале «Макларин» в Твери, а также 4 и 5 сентября — в Москве на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Напомним, ранее Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями музея. В своих NFT-токенах Линдеманн использовал изображения, сделанные во время съемок клипа на песню «Любимый город», разрешение на проведение которых было дано лидеру Rammstein, «учитывая контекст Года Германии».

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты