Российские силовики нагрянули ночью к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну

Как стало известно позднее, такой поздний визит был связан с коронавирусными ограничениями. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Фронтмен группы Rammstein должен выступить 29 августа на фестивале «Макларин» в Твери, а также 4 и 5 сентября — в Москве на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».