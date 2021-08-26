Статистика дня: организаторы концертов в России потеряли почти 100% доходов из-за пандемии

«Отрасль на сегодняшний день практически понесла убытки в 100%, так как мы не работаем. Может быть, 95%. В отрасли на сегодняшний день трудятся порядка 700 тысяч человек: промоутеры, техники, сотрудники концертных залов, билетных организаций и так далее», — сообщил председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий.

По словам Сергея Мурадова, главы одного из крупнейших концертных агентств России Eventation, негосударственные организаторы культурных мероприятий обращались в правительство с просьбой оказать поддержку отрасли, а также к Роспотребнадзору — с предложением по безопасному проведению мероприятий. Во всех случаях они получили отказ.

«Мы призываем начать диалог на эту тему, чтобы не потерять негосударственный сектор культурных мероприятий в нашей стране. Это не только рабочие места, это не только выпадающие налоги в связи с сокращением нашей отрасли, но это еще и потеря культурного продукта. Ведь негосударственный сектор генерирует большую часть культурного продукта в стране», — заявил он.

Напомним, ранее представители концертной индустрии Петербурга написали письмо губернатору Александру Беглову. Они попросили городские власти разработать единые стандарты для проведения концертов и обеспечения безопасности, чтобы мероприятия больше не пришлось отменять.