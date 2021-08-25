«Я в моменте» и Maneskin: что чаще всего слушали пользователи Spotify летом

Лидером по прослушиваниям этим летом стал хит Джарахова и Markul «Я в моменте», следом за ним — сразу три песни победителя «Евровидения-2021» группы Maneskin: «I Wanna Be Your Slave», «Zitti e buoni» и «Beggin’». Замыкает пятерку «Cristal & Moet», который Моргенштерн записал совместно с Soda Luv, Blago White, OG Buda и Mayot.

В мировом рейтинге хитов этого лета на первой строчке «good 4 u» Оливии Родриго. С конца мая по 22 августа трек прослушали более 600 млн раз, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список.

Топ-5 треков по прослушиванию этим летом в мире:

Olivia Rodrigo «good 4 u»,

Maneskin «Beggin’»

Rauw Alejandro «Todo De Ti»

Lil Nas X «Montero (Call Me By Your Name)»

Doja Cat «Kiss Me More (feat. SZA)»

Стриминговый сервис Spotify пришел в Россию 15 июня 2020-го и спустя год подвел промежуточные итоги работы. В топе сольных исполнителей у российских пользователей оказались российские рэперы, а также хип-хоп-артисты из Казахстана и Беларуси.

Для онлайн-вечеринок (и не только!) Spotify добавил функцию, которая позволяет одновременно слушать одну и ту же музыку с разных устройств.

А еще стриминговый сервис разместил на знаменитой нью-йоркской площади Таймс-сквер билборд с изображением Петра Ильича Чайковского. На сегодняшний день ежемесячная аудитория русского музыканта составляет 4,8 миллиона пользователей.