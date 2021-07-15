Spotify рассказал, что чаще всего слушали россияне за год работы стриминга

Наиболее популярными жанрами оказались русский и зарубежный хип-хоп, поп-музыка, рок, EDM, русский альт-поп, альтернативный метал, а также K-pop. Россияне чаще остальных выбирали для прослушивания плей-лист «Главные хиты». Также они предпочитали фоновые плей-листы lofi beats и Sleep. Они занимают вторую и десятые строчки.