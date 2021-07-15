Spotify рассказал, что чаще всего слушали россияне за год работы стриминга

Стриминговый сервис Spotify пришел в Россию 15 июня 2020-го и спустя год подвел промежуточные итоги работы. В топе сольных исполнителей у российских пользователей оказались российские рэперы, а также хип-хоп-артисты из Казахстана и Беларуси.
Топ-10 сольных исполнителей:
- Моргенштерн;
- Скриптонит;
- kizaru;
- ЛСП;
- Pharaoh;
- Boulevard Depo;
- Slava Marlow;
- Gone.Fludd;
- Mayot;
- Макс Корж
Самой популярной исполнительницей стала Алена Швец, она опередила Билли Айлиш. Третью строчку занимает Ариана Гранде, за ней идут Дора, Zivert, Земфира, Лана Дель Рей. Замыкают десятку Дуа Липа, Клава Кока и Холзи.
Топ-10 групп:
- BTS;
- Miyagi & Andy Panda;
- «Король и Шут»;
- $uicideboy$;
- «Пошлая Молли»;
- «Порнофильмы»;
- «Кино»;
- Blackpink;
- «Нервы»;
- «Кис-кис»
Наиболее популярными жанрами оказались русский и зарубежный хип-хоп, поп-музыка, рок, EDM, русский альт-поп, альтернативный метал, а также K-pop. Россияне чаще остальных выбирали для прослушивания плей-лист «Главные хиты». Также они предпочитали фоновые плей-листы lofi beats и Sleep. Они занимают вторую и десятые строчки.
Напомним, стриминговый сервис Spotify запустился в России 15 июля. По результатам первого месяца в Spotify узнали, каких исполнителей чаще всего слушают петербуржцы. Как оказалось, слушатели из Петербурга предпочитают русский рэп и K-Pop.
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