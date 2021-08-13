Ильич и Соня Таюрская из Little Big возрождают русский народный рейв в первом совместном треке при участии Славы Марлоу

Ильич Прусикин и Соня Таюрская из Little Big объединились с благой целью: возродить русский народный рейв. Послушайте, как у них это получилось — в первом совместном треке «Ой да на рейве», записанном при участии Славы Марлоу. «Ой-на, на рейве я така довольна»!
Новый трек «Ой да на рейве» отсылает к дебюту группы — в 2013 году Little Big выпустили трек Everyday I'm drinking. Тут русский дух, тут русью пахнет: заглавная мелодия вдохновлена колокольным перезвоном, а визуальный ряд фольклором — с кокошниками, балалайками и даже выпивающим медведем. Такой образ Little Big, эксплуатирующий стереотипы о России, позже еще несколько раз встречался в их творчестве — например, в 2014 году группа выпустила трек With Russia From Love, вдохновленный русской народной песней «Калинка-малинка».
Вдруг вам лень смотреть новый клип Little Big: мы сделали это за вас. Показываем его главные кадры.
Напомним, в начале лета группа Little Big выпустила альбом каверов. Для Covers они отобрали песни, на которых росли, и записали в собственных версиях — это и Everybody группы Backstreet Boys, и Barbie Girl дэнс-поп-группы Aqua, и даже «Колдунья» Надежды Кадышевой!
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