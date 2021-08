Ильич и Соня Таюрская из Little Big возрождают русский народный рейв в первом совместном треке при участии Славы Марлоу

Новый трек «Ой да на рейве» отсылает к дебюту группы — в 2013 году Little Big выпустили трек Everyday I'm drinking. Тут русский дух, тут русью пахнет: заглавная мелодия вдохновлена колокольным перезвоном, а визуальный ряд фольклором — с кокошниками, балалайками и даже выпивающим медведем. Такой образ Little Big, эксплуатирующий стереотипы о России, позже еще несколько раз встречался в их творчестве — например, в 2014 году группа выпустила трек With Russia From Love, вдохновленный русской народной песней «Калинка-малинка».

Вдруг вам лень смотреть новый клип Little Big: мы сделали это за вас. Показываем его главные кадры.