Little Big выпустили альбом каверов на песни Backstreet Boys, Aqua и Надежды Кадышевой. Что? Да!

Рейв-группа Little Big выпустила альбом каверов. Для Covers они отобрали песни, на которых росли, и записали в собственных версиях — это и Everybody группы Backstreet Boys, и Barbie Girl дэнс-поп-группы Aqua, и даже Колдунья Надежды Кадышевой! Предчувствуем: именно эти песни будут слышны из каждого утюга этим летом. И предсказываем небывалый успех релиза.
В новый мини-альбом каверов от Little Big вошли пять треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших Everybody американского бойз-бенда Backstreet Boys, Blitzkrieg Bop панков Ramones, хит чартов Barbie Girl датской данс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и Mamma Maria итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.
«Изначально мы хотели отомстить им за наше детство. Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее», — поделился с Apple Music своим впечатлением от работы над песней Everybody лидер группы Илья Прусикин.
Вы только посмотрите: они даже воссоздали обложки!
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