Little Big выпустили альбом каверов на песни Backstreet Boys, Aqua и Надежды Кадышевой. Что? Да!

В новый мини-альбом каверов от Little Big вошли пять треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших Everybody американского бойз-бенда Backstreet Boys, Blitzkrieg Bop панков Ramones, хит чартов Barbie Girl датской данс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и Mamma Maria итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.

«Изначально мы хотели отомстить им за наше детство. Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее», — поделился с Apple Music своим впечатлением от работы над песней Everybody лидер группы Илья Прусикин.