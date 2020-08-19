BTS, MORGENSHTERN и Макс Корж: что чаще всего слушали петербуржцы в Spotify

Напомним, запуск стримингового сервиса Spotify в России состоялся 15 июля. В связи с этим россиян поздравили популярные исполнители со всего мира — от Кэти Перри и Джареда Лето до Ивана Дорна и Луны. Приложение Spotify доступно на всех устройствах, включая смартфоны, компьютеры, ТВ и игровые консоли. В России Spotify интегрирован с Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Android Car, Apple CarPlay, Tinder, Google Maps, Nike Run Club и Xbox. Сервисом можно пользоваться бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы.